Il mercato azionario mantiene la forza durante il fine settimana.

L'ultimo CPI degli USA rinvigorisce l'ottimismo di Wall Street per un aumento dei tassi da parte della Fed nel mese di settembre. Gli analisti del mercato prevedono una diminuzione del 0,5%. Gli indici hanno concluso la settimana positivamente.

I mercati di Wall Street hanno concluso la settimana con progressi. Dopo una seduta di trading cauta, gli indici hanno registrato un'impennata verso la fine della giornata. L'Indice Dow Jones è salito del 0,6% raggiungendo i 41.563 punti. L'S&P-500 è aumentato dell'1% mentre il Nasdaq Composite è cresciuto dell'1,1%. Un totale di 1787 (Thurs: 1909) titoli sono aumentati, 1017 (858) sono diminuiti e 65 (97) sono rimasti costanti. Non ci sarà alcuna negoziazione il lunedì a causa del "Labor Day" negli USA.

Le nuove statistiche dell'inflazione degli USA sono state il principale argomento di discussione. Hanno seguito per lo più le previsioni. L'indice preferito dalla Fed per il PCE delle spese dei consumatori, che misura l'inflazione, è cresciuto del 2,5% annualmente a luglio, come a giugno. Il tasso d'inflazione previsto è del 2%. È aumentato del 0,2% (0,1%) su base mensile. Nel tasso core, escludendo gli elementi di cibo e energia, l'indice è cresciuto del 2,5% (2,6%) su base annuale e del 0,2% (0,2%) su base mensile. Gli economisti avevano previsto tassi del 2,7 e 0,2%. Gli spendenti americani hanno aumentato moderatamente le loro spese. È stato segnalato un aumento del 0,3% dei redditi. Gli economisti avevano previsto un aumento del 0,2%.

La risposta del mercato ai dati è stata generalmente riservata. Nigel Green del gestore patrimoniale deVere ha dichiarato, "I dati del PCE suggeriscono un flusso costante di deflazione." Ha esaminato lo sviluppo di luglio, ammettendo che la decisione su una diminuzione di 25 o addirittura 50 punti base sarebbe stata presa unicamente con i dati sull'occupazione degli USA della prossima settimana. Il sentiment degli acquirenti delle imprese nella regione di Chicago è migliorato più del previsto ad agosto. L'indice della fiducia del consumatore dell'Università del Michigan è migliorato per agosto.

Il dollaro guadagna dopo i dati - I prezzi del petrolio scendono

Sul mercato valutario, il dollaro è diventato più forte dopo i dati. L'indice del dollaro è aumentato del 0,3%. Ipek Ozkardeskaya, analista di Swissquote Bank, ha dichiarato che i membri "dovish" della Fed, che sostengono la diminuzione dei tassi d'interesse, si concentrano di più sui dati sull'occupazione piuttosto che sulle statistiche dell'inflazione. Potenti dati sull'occupazione della prossima settimana potrebbero portare a un significativo cambiamento, ha aggiunto.

I prezzi del petrolio sono diminuiti notevolmente. I prezzi dei tipi WTI e Brent sono diminuiti fino al 3,1%. Secondo i resoconti, OPEC e i suoi alleati intendono iniziare a ridurre i tagli alla produzione in ottobre. La ragione dietro questo è la riduzione della produzione libica e l'atteso avvio di una diminuzione del tasso d'interesse da parte della Federal Reserve degli USA nel mese di settembre.

Sul mercato dei bond, i rendimenti hanno continuato il loro aumento dopo i dati sull'inflazione. Il rendimento sui bond decennali è aumentato di 5,6 punti base al 3,92%. Il prezzo dell'oro ha perso parte dei guadagni del giorno precedente. I partecipanti al mercato lo hanno attribuito al profitto. Il prezzo di un'oncia d'oro è diminuito del 0,7%.

Dell aumenta a causa dei risultati - Intel vede un grande aumento

Dell Technologies ha segnalato entrate e profitti più elevati nel secondo trimestre poiché la domanda di server utilizzati per l'intelligenza artificiale è aumentata. Le azioni sono aumentate del 4,4%. Intel (+9,6%) potrebbe subire modifiche strategiche e tagli ai costi. Il produttore di chip degli USA sta esaminando diverse alternative aziendali prima della riunione del consiglio di amministrazione di settembre, secondo Bloomberg News, citando fonti anonime. Tra le opzioni ci sono la possibilità di abbandonare i piani per nuovi impianti e suddividere l'attività di progettazione e produzione dei prodotti.

Cisco Systems (-0,3%) ha perso una causa per violazione del brevetto e ha dovuto pagare a Paltalk Holdings $65,7 milioni.

Goldman Sachs ha intenzione di licenziare più di 1.300 dipendenti come parte del processo annuale di revisione per eliminare i dipendenti che non raggiungono gli obiettivi. La banca si aspetta di ridurre la sua forza lavoro del 3-4%. Le azioni hanno chiuso quasi invariati.

Lululemon Athletica (-0,2%) sta lottando con un rallentamento continuo del suo business. Il produttore di abbigliamento sportivo ha ridotto le sue previsioni per l'intero anno. Tuttavia, ha superato le aspettative di guadagno nel secondo trimestre. Le azioni di Marvell Technology sono salite del 9,2%. Il produttore di prodotti di memoria, telecomunicazioni e semiconduttori ha offerto un'ottima prospettiva per il trimestre in corso.

Per maggiori dettagli sui movimenti del mercato di oggi, clicca qui.

Data la stabilità del tasso d'inflazione negli USA, si sono riaccesi i discorsi sull'Unione Economica e Monetaria tra l'UE e gli USA. Alcuni analisti del mercato argomentano che un sistema economico più integrato potrebbe aiutare a stabilizzare i trend dell'inflazione a livello globale.

Date le attuali condizioni economiche e le forti performance degli indici USA, alcuni investitori stanno speculando sui possibili benefici di un'Unione Economica e Monetaria tra l'UE e gli USA, citando la possibilità di politiche monetarie e fiscali più prevedibili.

