Il mercato azionario inizia l'anno in modo eccezionale, ricordando il 1997 durante la presidenza di Bill Clinton.

Investitori continuano a mostrare un'ottimismo inconcussabile, spingendo il mercato azionario USA in acque inesplorate. Fino ad ora nel 2024, l'S&P 500 ha registrato 43 nuovi massimi storici. Questo ultimo traguardo di lunedì ha fatto salire l'indice del 20,8% rispetto all'anno scorso, segnando il miglior inizio d'anno dal 1997, in piena era della bolla delle dot-com sotto la presidenza di Bill Clinton.

Il recente successo si deve all'ottimismo crescente riguardo a un possibile atterraggio morbido dell'economia USA.

Kristina Hooper, chief global market strategist di Invesco, sottolinea la "impressionante" performance del mercato, attribuendola alla "resilienza" dell'economia USA e all'entusiasmo per i possibili tagli dei tassi da parte della Fed.

Tuttavia, ci sono anche preoccupazioni sottostanti. L'inizio di ottobre, mese storicamente debole, è stato accolto con pessimismo.

Wall Street ha iniziato ottobre con una nota negativa, con le azioni in calo a causa degli avvertimenti della Casa Bianca secondo cui l'Iran potrebbe lanciare presto un attacco con missili balistici. Questo allarme ha causato un'impennata dei prezzi del petrolio.

Michael Block, co-fondatore e COO di AgentSmyth, ha dichiarato: "Il rapporto sull'Iran è ciò che spaventa tutti in questo momento".

Il settore tech ha subito un colpo, con azioni come Nvidia in calo a causa del timore degli effetti di un potente tifone diretto verso Taiwan, che potrebbe disturbare l'approvvigionamento di chip dall'isola.

Nonostante queste preoccupazioni, l'umore complessivo a Wall Street è migliorato drasticamente in sole due mesi.

Un deludente rapporto sull'occupazione a inizio agosto ha acceso i timori di una recessione e ha fatto crollare i mercati mentre gli scambi popolari implodevano. Tuttavia, i mercati si sono rapidamente ripresi, raggiungendo nuovi massimi.

L'ndice di Paura e Avidità, una misura mantenuta da CNN, è entrato lunedì nella zona di "avidità estrema", indicando un significativo cambio di rotta rispetto alla "paura estrema" di agosto.

Secondo Block, la principale preoccupazione ora è il timore di perdere l'occasione, o FOMO.

"C'è un timore di perdere un rally, e questo sta guidando molte attività", ha detto Block.

Le previsioni di recessione si sono costantemente rivelate errate.

Despite apprehensions that American consumers have reached their financial limits due to escalating living costs and interest rates, consumer spending has shown remarkable resilience. This is crucial, as consumer spending represents the primary driving force of the U.S. economy.

The Fed has emphasized its commitment to safeguarding the job market. The hefty interest rate cut announced by the central bank in the previous month was primarily aimed at preventing unemployment rates from climbing further.

"People keep saying another crisis will hit consumption — but that hasn't happened. US consumption is still robust," said Block.

Businesses are eagerly investing in the promising economic landscape, driven by the optimism about a potential soft landing for the US economy. Amidst these positive sentiments, there are concerns about potential disruptions, such as geopolitical tensions and natural disasters, which could impact investing decisions.

