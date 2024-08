Il mercato automobilistico cinese registra nuovamente un calo delle consegne di automobili

Il mercato cinese delle auto, cruciale per l'industria, continua a faticare a trovare slancio. I dati preliminari di luglio mostrano un numero inferiore di consegne di autovetture rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Le vendite al dettaglio ai consumatori sono diminuite del due percento a 1,73 milioni di auto, secondo l'Associazione cinese dei veicoli a motore (CPCA) di Pechino. Questo è in linea con le stime dell'associazione di quasi due settimane fa.

Il mercato automobilistico più grande del mondo aveva già registrato un rallentamento nei mesi precedenti. Tuttavia, nei primi sette mesi, c'è ancora un aumento del due percento a 11,6 milioni di autovetture vendute.

I consumatori in Cina, tuttavia, continuano ad abbracciare entusiasticamente i veicoli elettrici e ibridi plug-in. Le vendite al dettaglio di "Veicoli a Energia Nuova" (NEV) sono aumentate del 37 percento rispetto all'anno precedente a 879.000 auto in luglio. Produttori cinesi di auto elettriche come BYD stanno esercitando una forte pressione sui fornitori stranieri con i loro costi di produzione bassi, causando la perdita della Volkswagen della sua leadership di mercato nel paese dopo decenni.

Tuttavia, anche i fornitori di auto a combustione interna più costose come Mercedes, BMW e la filiale Porsche AG della Volkswagen stanno attualmente lottando a causa dell'ambiente economico difficile. In quanto mercato automobilistico più grande del mondo, la Cina è anche il mercato singolo più importante per i produttori di auto tedeschi.

