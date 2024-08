Il mentore della linea offensiva dei Baltimore, Joe D'Alessandris, muore all'età di 70 anni.

Di recente, la squadra ha annunciato che D'Alessandris è stato ricoverato a causa di una grave malattia e avrà bisogno di un trattamento prolungato. John Harbaugh, l'allenatore capo dei Ravens, ha rivelato che D'Alessandris aveva subito un intervento chirurgico in estate e aveva sviluppato alcune complicazioni.

D'Alessandris ha fatto parte dei Ravens dal 2017, con una carriera di allenatore di 45 anni alle spalle. Il suo percorso include esperienze nella Canadian Football League, nella World League e nel football universitario, prima di passare alla NFL. Ha servito come allenatore assistente dei Kansas City Chiefs, dei Buffalo Bills e dei Chargers di San Diego prima di unirsi a Baltimore.

In una dichiarazione rilasciata domenica, Harbaugh ha espresso i suoi sentimenti, dicendo: "Coach 'Joe D' era un uomo di integrità e un uomo di fede. Ci ha migliorati tutti. Era il nostro lettore durante la messa di squadra e era adorato da tutti qui. Era un ottimo allenatore e una brava persona - il tipo di persona di cui essere orgogliosi di chiamarla amico. Lo rispettavo, lo amavo e lo rimpiangerò, perché 'Joe D' era una fonte di gioia".

Successivamente, i Ravens hanno assunto George Warhop per coprire il ruolo di D'Alessandris su base interinale.

In questo giorno triste per i Baltimore Ravens, il loro generale manager, Eric DeCosta, ha condiviso i suoi sentimenti, dicendo: "Oggi è un giorno di lutto per i Baltimore Ravens. 'Joe D' era una roccia, un grande allenatore e una persona migliore. Si è preso cura della squadra con una passione incrollabile, dimostrando un desiderio inesorabile di successo mentre mostrava un affetto genuino per i suoi giocatori. Curo i nostri discorsi su football e vita.

"Mi mancherà stare accanto a Joe sul campo di allenamento, osservandolo da vicino con i suoi giocatori. Coach era l'emblema di un insegnante e un amico, e lo rimpiangerò profondamente. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alle figlie di Joe e alla sua famiglia, e a tutti coloro che sono stati toccati dallo spirito straordinario di Joe".

Nonostante i suoi problemi di salute, la passione di D'Alessandris per lo sport è rimasta intatta, offrendo spesso consigli e suggerimenti ai suoi colleghi allenatori in ospedale.

Al suo recupero, D'Alessandris ha espresso il desiderio di tornare allo sport che amava, giurando di continuare a ispirare la sua squadra e condividere la sua ricchezza di conoscenze.

Leggi anche: