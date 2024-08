Il membro della squadra Cori Bush perderà le primarie democratiche nel Missouri, secondo CNN.

Bush, membro della "squad" della Camera dei rappresentanti progressista come Bowman, era già destinata a un.primary difficile nel 1° distretto congressuale del Missouri – che si è rivelato essere il secondo più costoso della stagione, dopo solo la corsa di Bowman a New York. La sua ferma difesa di un cessate il fuoco a Gaza ha aggiunto benzina sul fuoco degli oppositori.

E in modo simile a Bowman, Bush – nonostante il sostegno dei gruppi progressisti, dei leader locali e dei democratici del Congresso – non è riuscita a respingere Bell, che, come Bush, è salito alla ribalta durante le proteste a Ferguson, nel Missouri, un decennio fa, dopo l'uccisione da parte della polizia di Michael Brown, teenager nero non armato.

Con la sua vittoria di martedì, Bell sarà pesantemente favorito nelle elezioni generali per il solido seggio blu della zona di St. Louis. La sua vittoria segna anche la seconda volta in tre cicli in cui un sfidante ha battuto l'incumbent nella primaria democratica del 1° distretto – Bush ha sconfitto il rappresentante William Lacy Clay nella corsa del 2020.

Bell è entrato per la prima volta in politica elettorale nel 2015, quando ha vinto un seggio nel Consiglio comunale di Ferguson. Tre anni dopo, è diventato il primo procuratore distrettuale nero della contea di St. Louis, battendo il lungo incumbente Robert McCulloch.

"Quello che avevamo, che lui non aveva, era il potere delle persone", ha detto Bell ai sostenitori quella notte del 2018.

Ma la sua decisione di non incriminare l'agente che ha sparato a Brown ha deluso alcuni nella comunità, compreso il padre di Brown, che ha girato un spot per Bush negli ultimi giorni della corsa in cui dice: "Mi sento come se avesse mentito a noi".

Nella primaria, Bush ha cercato di dipingere Bell come un veicolo per i donatori delle grandi corporations, lontani dalla comunità che lo ha eletto – e che ora è probabile che rappresenti al Congresso l'anno prossimo.

"Sostenendo la nostra campagna a livello di base", ha detto Bush in una recente email di raccolta fondi, "stai lottando contro un politico affarista e l'influenza del denaro delle grandi corporations nella politica e chiedendo una vera rappresentanza per le persone del MO-01".

Ma la sua sconfitta sarà un colpo per i democratici progressisti della Camera, che si sono radunati intorno a Bowman all'inizio di quest'anno, solo per vederlo perdere di più di 15 punti contro un avversario più moderato nella primaria democratica. Entrambi Bush e Bowman sono stati criticati dai loro oppositori per aver espresso voti di protesta contro il bipartisan infrastructure bill del presidente Joe Biden – che non era così friendly per l'ambiente come avevano sperato – durante il suo iter di approvazione nel 2021. (Solo sei democratici, in totale, si sono uniti alla maggior parte dei repubblicani in opposizione.)

"Lei ha tradito il nostro presidente e ha tradito la città di St. Louis", dice una persona in uno spot del United Democracy Project, il super PAC dell'American Israel Public Affairs Committee. Il gruppo ha speso circa 9 milioni di dollari in spot che attaccavano Bush o sostenevano Bell.

Il voto di Bush sull'infrastruttura e la sua precoce e decisa difesa di un arresto del combattimento a Gaza erano le sue principali debolezze, anche se i rivali hanno argomentato che si è concentrata troppo sulla politica nazionale e non abbastanza sul suo distretto.

Uno spot del Mainstream Democrats PAC ha anche attaccato lei per essere soggetta a un'indagine federale per presunto abuso di fondi della campagna per servizi di sicurezza. Bush ha negato qualsiasi illecito e sostiene di aver rispettato le regole della Camera.

Bell non aveva scarsità di sostenitori locali, ma, oltre all'enorme spesa del United Democracy Project, grandi spese a suo favore includevano il Democratic Majority for Israel, il Fairshake PAC pro-crypto e il miliardario Reid Hoffman's Mainstream Democrats.

Bush è il quarto membro della Camera a perdere una primaria quest'anno. In marzo, il rappresentante Jerry Carl ha perso una primaria repubblicana tutta incumbente in Alabama contro il rappresentante Barry Moore dopo che entrambi hanno corso per lo stesso seggio dopo la redistribuzione. Bowman ha perso la sua primaria in giugno e la scorsa settimana il rappresentante della Virginia Bob Good, presidente del duro gruppo della Camera Freedom Caucus, ha concesso la sua primaria repubblicana dopo che un riconte ha confermato la sua sconfitta di giugno.

Questa storia è stata aggiornata con informazioni aggiuntive.

CNN's David Wright ha contribuito a questo report.

despite her advocacy for a ceasefire in Gaza and opposition to President Joe Biden's infrastructure bill, Bush faced criticism for her campaign finance practices and focus on national politics, leading to her defeat in the primary. As a result, House progressives will miss her presence in the house, as she was aligned with them on several issues.

Bell, on the other hand, was heavily supported by corporates and PACs, but his decision not to charge the officer who killed Michael Brown in Ferguson was a major point of contention. His win in the primary marked the second time in three cycles that an incumbent was defeated in the 1° distretto democratico, evidenziando la natura dinamica della politica in questo distretto.

Leggi anche: