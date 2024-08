Il membro della band Slipknot Sid Wilson subisce un ricovero in ospedale a causa di ustioni.

In un incidente con un falò, il DJ dei Slipknot Sid Wilson ha subito gravi ferite. Secondo la sua compagna Kelly Osbourne, il fuoco è esploso improvvisamente. Tuttavia, il musicista è determinato a fare concerti.

Il famoso membro dei Slipknot e DJ del gruppo metal, Sid Wilson, è stato portato urgentemente in ospedale con ustioni. Si presume che l'incidente sia avvenuto mentre accendeva un falò in una fattoria che condivide con Osbourne e loro figlio Sidney. Il falò sarebbe esploso, come mostrato nei post di Wilson e Osbourne su Instagram.

Wilson ha pubblicato video dall'ospedale. In questo incidente sfortunato, ha subito ustioni di secondo grado sul viso e sulle braccia, come mostrato nei video. La sua pelle appare di un rosso acceso sul viso e sulle braccia, le labbra sono gonfie e si vedono delle vesciche.

Osbourne ha visitato Wilson in ospedale. "Non giocate con pile infuocate," ha ammonito, scuotendo la testa in una storia di Instagram. "Si è trasformato in una fiamma e l'ha scaricata ovunque."

Nonostante le ustioni, il membro dei Slipknot Wilson rimane determinato su Instagram. "Starò bene e non mi importa di cosa avrò bisogno, ci vediamo in tour," ha rassicurato in un post.

Inoltre, il profilo Instagram ufficiale dei Slipknot ha dichiarato: "Il nostro compagno Sid Wilson ha subito ferite oggi a causa di un incendio. Si sta riprendendo con la sua famiglia e sarà ancora sul palco con noi durante il nostro concerto a Rocklahoma la prossima settimana. Apprezza tutti i messaggi di auguri e non vede l'ora di vedervi presto." I Slipknot sono previsti per esibirsi al festival Rocklahoma di tre giorni in Oklahoma il 1 settembre.

Wilson è stato trasferito in ospedale per ulteriori cure per le sue ustioni. Nonostante l'incidente, i Slipknot hanno annunciato che Wilson si unirà a loro per l'esibizione al festival Rocklahoma.

Leggi anche: