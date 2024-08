Il membro del gruppo Suga si scusa per aver guidato uno scooter elettrico mentre era ubriaco.

Il cantante, membro del boy band coreano BTS, ha dichiarato di essere "tristemente dispiaciuto" in un post sulla piattaforma online Weverse dedicata alla comunità dei fan.

"Ieri sera, ho bevuto durante la cena e sono tornato a casa in sella a uno scooter elettrico. Ho sottovalutato la distanza e non sapevo che non si può guidare uno scooter elettrico sotto l'influenza dell'alcol, violando così il Codice della Strada", si legge nel post.

"Sono caduto da solo mentre parcheggiavo lo scooter elettrico davanti al cancello di casa mia e quando un poliziotto nelle vicinanze ha misurato il mio tasso alcolico, sono stato multato e mi è stata sospesa la patente", ha aggiunto il cantante di 31 anni.

In Corea del Sud è richiesta una patente di guida per guidare uno scooter elettrico.

Suga ha poi dichiarato che nessuno è rimasto ferito e non è stato causato alcun danno, ma voleva comunque scusarsi.

"Mi scuso con tutti coloro che sono stati delusi dal mio comportamento incauto e sbagliato, e farò attenzione in futuro per evitare che simili incidenti si verifichino", ha aggiunto.

BigHit Music, l'etichetta discografica e l'agenzia che gestisce BTS, ha rilasciato un comunicato stampa in cui si dice che Suga aveva percorso solo circa 500 metri (1.640 piedi) con lo scooter.

Ha inoltre aggiunto che potrebbe essere soggetto a sanzioni disciplinari poiché attualmente sta svolgendo il servizio sociale, un'alternativa al servizio militare obbligatorio in Corea del Sud.

I fan hanno criticato Suga per l'incidente sui social media, con alcuni che hanno notato che si trattava del primo aggiornamento che pubblicava da quando aveva iniziato il servizio militare nel settembre 2023.

"Mi fidavo di lui e aspettavo il suo ritorno, e tutto ciò che ho ottenuto dopo l'attesa è una dichiarazione di scuse", ha scritto un utente su X. "Non è qualcosa che posso difendere. Sono veramente deluso".

Un altro ha spiegato l'importanza dell'incidente ai fan non coreani.

"Può non sembrare nulla nei vostri paesi, ma si tratta di un incidente grave in Corea", hanno scritto su X.

"Non credo che sia giusto per lui fare questo quando è un idolo che rappresenta la Corea del Sud. Sono veramente deluso".

Tuttavia, altri hanno difeso il cantante.

"Spero che tu sappia che questo non ti rende una brutta persona, ti rende umano. Non esistono persone perfette in questo mondo", ha scritto uno.

