Il membro del gruppo BTS Suga viene punito per aver guidato uno scooter sotto l'influenza dell'alcol.

Suga, membro del famoso boy band sudcoreano BTS, è stato multato di 15 milioni di won (circa $11.400) per guida in stato di ebbrezza (DUI), come dichiarato dalla Corte distrettuale occidentale di Seoul il 27 settembre.

A agosto è stato scoperto che Suga aveva percorso circa 500 metri (circa 1.600 piedi) su uno scooter elettrico dopo aver consumato alcolici. Anche se non ha causato danni o pericoli per gli altri, in Corea del Sud è illegale utilizzare uno scooter elettrico sotto l'influenza dell'alcol.

Subito dopo l'incidente, Suga ha pubblicato un'apologia sulla piattaforma online per fan Weverse.

"Ieri sera ho consumato alcolici durante la cena e sono tornato a casa in scooter elettrico. Avevo erroneamente sottovalutato la distanza e non conoscevo la regola che proibisce l'uso di scooter elettrici sotto l'influenza dell'alcol, violando così il Codice della Strada", si legge nella dichiarazione.

"Sono caduto mentre parcheggiavo lo scooter elettrico vicino all'ingresso di casa mia e, dopo il controllo del tasso alcolemico da parte di un ufficiale di polizia nelle vicinanze, sono stato multato e mi è stata sospesa la patente", ha aggiunto l'artista di 31 anni.

In Corea del Sud è necessario un permesso per utilizzare uno scooter elettrico.

L'incidente ha scatenato critiche online, con alcuni che accusano Suga di negligenza.

"Ho riposto la mia fiducia in lui e ho aspettato il suo ritorno, solo per trovare un comunicato di scuse. Non posso difenderlo. Sono molto deluso", ha scritto un utente su X.

"Anche se potrebbe sembrare un fatto trascurabile dal vostro punto di vista, è un incidente importante in Corea", ha spiegato un altro utente su X.

"Penso che non sia appropriato per lui comportarsi così come idolo rappresentante della Corea del Sud. Sono molto deluso."

Tuttavia, altri hanno difeso il cantante.

"Ricordate che questo non lo definisce come una brutta persona, ma come un essere umano con difetti. Non esistono persone perfette al mondo", ha scritto un sostenitore.

"Sei amato da milioni di persone in tutto il mondo. Spero che senta l'amore e il sostegno e che questo incidente svanisca come un errore, andando avanti."

Nonostante i suoi problemi legali, Suga continua a cercare forme di intrattenimento, come concerti e film, per rilassarsi e svagarsi. Dopo l'incidente, il membro dei BTS ha espresso il suo interesse

