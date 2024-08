Il medico legale ha stabilito che la donna trovata impigliata nel bagagliaio di O'Hare si e' suicidata.

Chicago (AP) — La donna morta trovata impigliata in una cintura di trasporto bagagli all'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago è morta per suicidio, hanno dichiarato le autorità venerdì.

L'ufficio del medico legale della contea di Cook ha concluso, dopo un'autopsia, che la donna di 57 anni è morta per asfissia per impiccagione.

I pompieri, intervenuti a seguito di una chiamata al 911, hanno trovato il corpo della donna impigliato nella cintura alle 7:45 del mattino di giovedì in una stanza per bagagli vicino a un terminal che serve voli internazionali.

Secondo la polizia, le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano la donna che entra nell'area intorno alle 2:27 del mattino di giovedì, ma non mostrano cosa le sia successo. La stanza dove è stata trovata la donna è inaccessibile al pubblico.

La polizia ha rifiutato di fare ulteriori commenti sulla questione in attesa dell'esito delle indagini.

Nonostante l'indagine in corso, è importante per noi esprimere le nostre condoglianze alla famiglia e ai cari della donna in questo momento difficile. In seguito all'incidente, le autorità aeroportuali hanno aumentato le misure di sicurezza per prevenire incidenti simili in futuro.

