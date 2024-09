- Il medico designato sta mettendo in atto misure per scoraggiare le zanzare tigre.

Quasi 2.000 zanzare sono state esaminate dal dipartimento della salute del distretto di Mitte quest'anno, ma non è stata trovata nessuna zanzara tigre asiatica tra di loro. Al contrario, sono state individuate altre zanzare striate che le persone potrebbero non riconoscere facilmente, secondo Lukas Murajda, un professionista medico del dipartimento della salute del distretto di Mitte. Questo dipartimento ha tenuto d'occhio le potenziali popolazioni di zanzare tigre asiatiche a Berlino dal luglio 19.

La zanzara tigre asiatica, identificata come Aedes albopictus, proviene da regioni tropicali e può trasmettere una varietà di agenti patogeni come il dengue, la chikungunya e il virus Zika. Fortunatamente, non sono stati segnalati casi del genere in Germania finora. Tuttavia, ci sono alcune popolazioni stabilite, anche a Berlino, con Treptow-Köpenick che segnala casi da diversi anni, a partire dal 2021. Ciò ha portato a un progetto pilota per combattere questa specie invasiva nel 2023.

Solo le femmine di questa specie pungono.

Murajda preferisce non parlare del progetto di Treptow-Köpenick. In altri distretti, le zanzare tigre asiatiche sono state avvistate in numero minimo quest'anno: una femmina in un cimitero di Charlottenburg e un maschio in un giardino di un allotment a Neukölln. La loro origine rimane un mistero. Le femmine pungono a causa dei loro bisogni proteici durante il periodo di deposizione delle uova. Lo scorso anno, le zanzare tigre asiatiche sono state notate per la prima volta alla fine dell'estate. "È troppo presto per trarre conclusioni", dice Murajda, poiché la stagione si estende tipicamente fino a circa ottobre.

Il distretto di Mitte utilizza due tipi di trappole, per un totale di diverse dozzine. Il primo tipo, chiamato GAT (Gravid Aedes Trap), consiste in una pentola con acqua e parti di pianta. Queste zanzare sono attratte dall'odore cattivo del brodo di pianta, ma non possono raggiungerlo a causa di una rete e rimangono incastrate su una striscia appiccicosa mentre cercano un'uscita. Nella seconda trappola, la BG Pro, le zanzare sono attirate dal CO2 e vengono risucchiate nell'apparecchio da una leggera corrente d'aria utilizzando un ventilatore e una batteria.

"Non possiamo fermare la loro diffusione."

Murajda si sta preparando per il peggior scenario possibile. "Non credo che possiamo fermare la diffusione della zanzara tigre asiatica", dice. Nonostante il loro morso sgradevole, diventano pericolose solo se pungono esseri umani infetti. "Ci stiamo concentrando sulla prevenzione", dice Murajda. Ciò include l'informazione al pubblico.

Murajda raccomanda: evitare accumuli d'acqua, svuotare l'acqua stagnante almeno una volta alla settimana. "Anche un tappo di bottiglia è sufficiente". Inoltre, indossare abbigliamento leggero,

