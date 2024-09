- Il Mecklenburg-Vorpommern sta creando un impianto di difesa contro i droni

Le autorità del Meclemburgo-Pomerania Anteriore stanno istituendo un hub di sicurezza per i droni per scoraggiare l'uso improprio dei veicoli aerei senza equipaggio. "Le minacce future da droni pericolosi o non identificati saranno individuate prontamente e, se necessario, il loro collegamento radio potrebbe essere interrotto", ha dichiarato il Ministro dell'Interno Christian Pegel (SPD) in una nota. "Possono anche essere costretti ad atterrare". Secondo il Ministero dell'Interno, gli agenti del centro di competenza per i droni stanno attualmente ricevendo formazione su tecnologie avanzate, tra cui sistemi di identificazione dei droni e dispositivi di blocco del segnale.

Lo scorso anno sono stati registrati circa 130 incidenti legati ai droni.

"Questi mini dispositivi volanti possono rappresentare un pericolo per la nostra infrastruttura vitale o essere utilizzati per reati più gravi", ha avvertito Pegel. Nel 2023, il Ministero dell'Interno ha documentato 128 incidenti legati alla polizia che coinvolgevano operazioni di droni nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Nel 2022, il numero era di 107. Tali incidenti si verificano quando un drone sorvola zone residenziali o folle, o si avvicina ad un aeroporto. Un reato viene commesso, ad esempio, quando le foto aeree violano la privacy di un individuo, se c'è un'intrusione pericolosa nel traffico aereo, o se vola all'interno di una zona di volo proibita.

La polizia utilizza anche i droni.

Secondo Pegel, la polizia dello stato attualmente possiede 17 droni. "Attualmente, questi dispositivi aerei vengono utilizzati in diverse situazioni, come la ricerca di persone disperse o la raccolta di prove in aree difficili da raggiungere, e per catturare vedute aeree di siti di incidenti o eventi". Sono stati utilizzati, ad esempio, durante le partite casalinghe del FC Hansa Rostock o il festival "Airbeat One", secondo il dipartimento.

