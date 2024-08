- Il Mecklenburg-Vorpommern dà priorità alle iniziative di promozione linguistica.

La amministrazione del Meclemburgo-Pomerania Anteriore sta spingendo fortemente per lo sviluppo linguistico nelle scuole dell'infanzia. Come ha dichiarato la Ministra dell'Istruzione Simone Oldenburg (Partito di Sinistra) all'inizio della conferenza stampa di inizio anno scolastico, "Il linguaggio è essenziale per il successo scolastico, rendendolo una delle abilità fondamentali". Di conseguenza, stiamo potenziando la promozione dello sviluppo linguistico con incentivi unici.

Un aspetto chiave di questo progetto è instillare la passione per la lettura nei bambini prima ancora che inizino la scuola. Si prevede di raggiungere questo obiettivo fornendo un libro di storie ai bambini di età pari o superiore a quattro anni. Questo libro rimarrà con loro fino all'inizio della prima elementare. Secondo Oldenburg, "Il nostro obiettivo è fornire a tutti i bambini una solida base per il loro percorso educativo e di vita, migliorando contemporaneamente le loro abilità linguistiche e di lettura fin dalla più tenera età".

Il libro dovrebbe essere inviato agli educatori delle scuole dell'infanzia entro l'estate del 2025, in tempo per la celebrazione mondiale del libro del 23 aprile 2026. Si prevede che circa 12.000 bambini riceveranno un libro. Lo stato ha stanziato 350.000 euro per l'esecuzione del progetto.

Secondo le previsioni del ministero, circa 116.900 bambini saranno assistiti nelle strutture per l'infanzia del Meclemburgo-Pomerania Anteriore o da assistenti all'infanzia quest'anno. Le spese stimate per l'assistenza all'infanzia nel 2024 sono di circa 923,25 milioni di euro. Lo stato copre il 54,5% di queste spese, mentre il resto è coperto dai comuni.

Oldenburg, la Ministra dell'Istruzione, ha ribadito che i genitori non dovranno sostenere alcun costo. "La scuola dell'infanzia gratuita è un contributo vitale alle pari opportunità perché l'istruzione è gratuita sin dall'inizio. Garantisce la partecipazione e assicura che il successo scolastico di un bambino non dipenda dal reddito dei suoi genitori", ha dichiarato.

