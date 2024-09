Il materasso, al prezzo di 2000 euro, è stato valutato solo come "soddisfacente" durante la valutazione del prodotto.

Per garantire una buona notte di sonno e una salute ottimale, il giusto corredo del letto è fondamentale. Purtroppo, una scarsa igiene del sonno spesso ostacola questo obiettivo, con fattori come il tempo eccessivo passato davanti agli schermi, l'abuso di sostanze o lo stress mentale che contribuiscono al problema. O semplicemente a causa di un corredo del letto inadeguato. Recentemente, è stato condotto un test su diverse tipologie di materassi per identificare le migliori opzioni. Questo test ha esaminato cinque materassi a molle e sei materassi in schiuma, tutti delle dimensioni 90 x 200 cm, e con prezzi compresi tra 160 e 2000 euro. Nessun modello ha ottenuto risultati deludenti in questo test.

I tester hanno quindi riflettuto su cosa rende un buon materasso. Secondo il Test, non è la strato viscoelastico che molti produttori stanno attualmente pubblicizzando. Anche se la schiuma memory è detta adattarsi perfettamente alla forma del corpo, i tester non hanno trovato differenze significative in termini di comfort o distribuzione della pressione tra i materassi con e senza questo strato.

Una Delusione Costosa

Il materasso più costoso del test, che costa la bellezza di 2000 euro, è interamente realizzato in schiuma memory. Tuttavia, non raggiunge i livelli dei vincitori, ottenendo un punteggio di soli 2.9. Con un peso superiore a 25 kg, il "Tempur ProCool Quilt" non ha maniglie, rendendolo quasi impossibile da trasportare o girare. Il Test lo ha giudicato insoddisfacente in termini di comodità.

Inoltre, contiene alti livelli di piritione di zinco, una sostanza dannosa che potrebbe influire sulla fertilità, secondo l'Agenzia europea delle sostanze chimiche. Inoltre, le sue proprietà di giacitura sono mediocri.

Materasso a Molle Economico

Quando si tratta di trovare il riposo, il materasso a molle è sempre una scelta affidabile. Conosciuto per la sua eccellente capacità di trasportare l'umidità e il basso accumulo di calore, è particolarmente indicato per chi suda facilmente e per chi tende a surriscaldarsi.

Tra i materassi a molle, l'Ikea Valevåg si è distinto. Con un prezzo di soli 199 euro, è il migliore e il più economico tra i nuovi materassi testati, ottenendo un punteggio di qualità di 1.9. Sostiene bene tutti i tipi di corpo in posizione laterale e dorsale, e ottiene ottimi voti in termini di durata, copertura e salute e ambiente.

Al contrario, i materassi in schiuma sono generalmente più leggeri, offrono una buona elasticità puntuale e sono adatti a chi ha allergie. In questo settore, il "Max Foam by Fan von f.a.n." e la "Bodyguard Anti-Kartell Matratze von Bett1.de" sono degni di nota. Entrambi costano 199 euro, ma la seconda costa leggermente di più, 249 euro. Il "Max Foam by Fan von f.a.n." offre le migliori proprietà di giacitura per tutti i tipi di corpo tra i nuovi arrivati, ad eccezione di coloro che sono di grandi e grossa taglia.

