Il marito della star di 'The Bachelorette' Rachel Lindsay chiede il divorzio

Martedì scorso, Abasolo ha presentato una richiesta di divorzio alla Corte Superiore di Los Angeles, secondo una copia del documento ottenuta dalla CNN.

Abasolo ha citato le differenze inconciliabili come motivo per il divorzio, secondo la petizione. Chiede il mantenimento del coniuge e che Lindsay paghi le sue spese legali.

La coppia si è conosciuta nel 2017 quando Lindsay ha partecipato al reality show della ABC "The Bachelorette". Si sono fidanzati durante la finale dello show e si sono sposati nel 2019.

La CNN ha contattato un rappresentante di Lindsay per un commento.

"Dopo oltre 4 anni di matrimonio, Rachel e io abbiamo preso la difficile decisione di separarci e ricominciare da capo", ha scritto Abasolo in una dichiarazione pubblicata martedì sulla sua pagina Instagram. "Sono un uomo di famiglia, ma a volte amare se stessi e la propria compagna significa dover lasciare andare".

Secondo i registri online, Lindsay non ha ancora risposto alla petizione di Abasolo. La coppia non ha figli insieme.

"Sicuramente uno degli anni più difficili della mia vita, ma ho scelto di concentrarmi sui momenti di gratitudine e di portare questa energia nel 2024", ha scritto Rachel sulla sua pagina Instagram durante il fine settimana di Capodanno, prima della denuncia di Abasolo di martedì.

Lindsay è conosciuta soprattutto come la protagonista della stagione 13 di "The Bachelorette". È anche un personaggio televisivo e co-conduttrice del podcast "Higher Learning" insieme a Van Lathan. Abasolo lavora come chiropratico a Los Angeles, secondo i suoi profili sui social media.

Fonte: edition.cnn.com