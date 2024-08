Il mare di Maiorca è più caldo che mai

La Spagna è investita da un'ondata di calore - che si fa sentire anche nel mare. I meteorologi segnalano una temperatura massima del mare di 31,87°C al largo di Maiorca. Un breve sollievo dal caldo è già all'orizzonte.

L'ultima ondata di calore in Spagna ha portato il mare al largo di Maiorca a temperature record, secondo i dati ufficiali. Un boia nel sud-ovest dell'isola spagnola del Mediterraneo ha registrato una temperatura dell'acqua di 31,87°C lunedì vicino all'isola vicina di Dragonera, a circa 30 chilometri a ovest di Palma, come ha riferito l'associazione meteorologica Ametse.

Il record precedente di 31,36°C era stato registrato ad agosto 2022. Nel frattempo, le temperature in molte parti della Spagna sono diventate più sopportabili rispetto ai giorni e alle settimane recenti. Mercoledì, Maiorca sarà colpita da un sistema di bassa pressione che potrebbe portare grandine, pioggia intensa e temporali.

Entrambi il mercoledì e il giovedì, il servizio meteorologico nazionale Aemet ha emesso il secondo livello più alto di allerta, arancione, per l'isola situata a est della penisola iberica. Le temperature sono previste scendere da valori ben superiori a 30°C a massime di circa 25°C. Di conseguenza, le temperature del mare sono anche previste diminuire. Tuttavia, si prevede che diventi di nuovo più caldo entro il fine settimana.

L'ondata di calore senza precedenti ha portato il Mediterraneo vicino a Maiorca a raggiungere temperature eccezionali, con il Mediterraneo al largo di Dragonera che ha registrato una temperatura di 31,87°C. despite the heatwave, le previsioni indicano un cambiamento del tempo, con il Mediterraneo che dovrebbe raffreddarsi a causa delle tempeste in arrivo.

