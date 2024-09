"Il Mare dei Caraibi rappresenta un ecosistema estremamente impegnativo"

Specie del Mare dei Wadden:

È difficile fornire una cifra esatta, ma si stima che circa 10.000 specie abitino nel Mare dei Wadden. Tra queste ci sono uccelli, cozze, chiocciole, granchi e molte altre. Con una ricerca approfondita, potresti scoprire ancora più specie in una manciata di sabbia! Nonostante la sua consistente popolazione di specie, il Mare dei Wadden può essere considerato scarsamente popolato a causa del suo status di habitat relativamente recente, formato circa 7.000-8.000 anni fa dopo l'ultima era glaciale. Il Mare dei Wadden non ospita specie endemiche esclusivamente della sua regione, avendo perso la sua primitiva bellezza.

Cosa rende le specie del Mare dei Wadden uniche?

In sintesi, sono tenaci. Il Mare dei Wadden è famoso per le sue condizioni dure, con temperature che scendono in inverno e salgono in estate. Gli organismi nella zona tidale devono far fronte a questi cambiamenti drastici mentre sono esposti all'aria due volte al giorno, nonostante la loro preferenza naturale per l'acqua. Aggiungi a questo l'agitazione costante causata dall'azione delle onde, e hai un habitat che merita elogi estremi per i sopravvissuti che lo chiamano casa. Le sue creature lottano contro le avversità, prosperando in un ambiente che li renderebbe logicamente estinti.

Come è evoluta la biodiversità nel Mare dei Wadden negli ultimi 100 anni?

Un semplice conteggio delle specie rivela un aumento del loro numero nel tempo. Molte delle specie che abbiamo goduto un secolo fa sono ancora presenti oggi. Tuttavia, l'intervento umano sotto forma di commercio globale e acquacoltura ha introdotto specie straniere nel Mare dei Wadden. Di conseguenza, il numero di specie straniere ora residenti nel Mare dei Wadden supera il numero di quelle che sono state spinte all'estinzione a causa delle attività umane come la pesca. Negli ultimi 100 anni, circa 100 nuove specie si sono stabilite nel Mare dei Wadden, con un tasso di introduzione costantemente alto, di circa due nuove specie all'anno.

Questa introduzione di nuove specie segnala qualcosa di buono, cattivo o un mix di entrambi?

Le persone hanno un'inclinazione innata a valutare le cose in base al fatto che siano considerate buone o cattive. Tuttavia, l'introduzione di nuove specie non sempre comporta negatività. Sorprendentemente, non sono stati trovati casi di specie native sostituite da controparti straniere simili. Al contrario, sembra ci sia spazio sufficiente per le specie straniere per convivere con le loro controparti native nel Mare dei Wadden, con un armonioso miscuglio di ecosistemi.

Come si spiega questa osservata armonia?

Le coste sono sistemi dinamici e in continua evoluzione, che consentono alle specie di spostarsi e adattarsi alle loro esigenze. A differenza dei laghi isolati, che hanno un confine spaziale ben definito, gli ecosistemi costieri sono molto più fluidi, consentendo alle specie di spostarsi e insediarsi in aree adatte alle loro esigenze. Inoltre, il Mare dei Wadden non è ancora saturo di specie che potrebbero potenzialmente ostacolare l'insediamento dei nuovi arrivati. È come una casa in cui ci sono stanze vuote che aspettano i nuovi abitanti. Anche se ogni stanza viene occupata, la natura troverà un modo per accogliere alcuni residenti in più, mantenendo un delicato equilibrio.

L'introduzione di ostriche del Pacifico nel Mare del Nord negli anni '80 per scopi di acquacoltura è stata inizialmente accolta con preoccupazione. Come si è scoperto, le ostriche erano perfettamente in grado di riprodursi nell'ambiente più freddo. Nonostante le preoccupazioni iniziali riguardo al loro impatto sui letti di cozze native, ora sappiamo che queste due specie convivono pacificamente, entrambe in grado di prosperare l'una accanto all'altra.

Cosa ha reso possibile la loro pacifica convivenza?

Le ostriche e le cozze hanno le stesse esigenze nutrizionali, ma la loro convivenza nel Mare dei Wadden intorno a Sylt è stata sorprendentemente riuscita. Le nostre ricerche indicano che le cozze traggono addirittura beneficio dalla presenza delle ostriche. Uccelli e granchi, due predatori comuni delle cozze, trovano più difficile accedere alle cozze che vivono sul fondo in un reef popolato da entrambe le specie. Con le ostriche posizionate sopra le cozze, queste ultime sono ora meglio protette dalla predazione e possono sopravvivere con una crescita complessiva inferiore.

Ci sono specie che purtroppo sono scomparse dal Mare dei Wadden negli ultimi 100 anni?

Purtroppo, sì. Alcune specie hanno subito un calo, mentre altre hanno lasciato il Mare dei Wadden del tutto. In particolare, le ostriche europee erano un tempo ubiquitarie nel Mare dei Wadden ma sono state pescate in modo intensivo, portando alla loro diminuzione e scomparsa. La scomparsa delle specie associate che vivevano all'interno di questi reef di ostriche è seguita. Tuttavia, né il cambiamento climatico né una nuova specie invasiva sono responsabili di questa scomparsa. La pesca è stata il colpevole qui.

Il processo naturale di adattamento delle specie e la possibile estinzione seguono schemi o regole generali?

Il cambiamento è parte naturale e necessaria degli ecosistemi. Il Mare dei Wadden che conosciamo oggi sarebbe apparso molto diverso 100 anni fa se lasciato alla sua evoluzione naturale. Stagioni come gli inverni rigidi, le tempeste intense o una combinazione di entrambi, scatenano nuovi sviluppi e modelli ecologici che altrimenti non si sarebbero mai verificati. Il cambiamento è un aspetto essenziale dell'evoluzione costiera e l'imprevedibilità determina la forma della costa del Mare del Nord in futuro.

A che punto questo adattamento evolutivo diventa difficile?

L'importanza del ruolo di un habitat non può essere sottovalutata. Ogni primavera e autunno, milioni di uccelli si affidano al Mare dei Wadden come zona di alimentazione. Dopo aver accumulato energia qui, si dirigono verso i loro luoghi di nidificazione o tornano ai loro luoghi di svernamento. In sostanza, il Mare dei Wadden fornisce nutrimento. Finché questa fornitura continua, gli uccelli prosperano. Tuttavia, l'interferenza umana costituisce una minaccia grave per questa funzione, con conseguenze disastrose. Le funzioni di un habitat non sono immuni ai trasformazioni naturali; il cambiamento è parte intrinseca della natura e non ci sono garanzie di stabilità.

Di recente, ho discusso degli impatti del cambiamento climatico alla Stazione del Mare Wadden di Sylt. Tra le preoccupazioni, l'innalzamento del livello del mare ha attirato la mia attenzione. Abbiamo rinforzato l'intera costa del Mare del Nord, non solo in Germania, ma anche nei Paesi Bassi e in Danimarca, utilizzando dighe. Il Mare Wadden si trova tra il livello del mare in aumento e queste barriere di protezione, stretto come in un corsetto. Il Mare Wadden può adattarsi all'aumento del livello del mare, a patto che non sia troppo rapido e che gli venga concesso lo spazio necessario. Purtroppo, questo non sta accadendo attualmente. Le strategie future devono tenere conto della gestione della costa del Mare del Nord e possibilmente passare a una governance della protezione costiera più adattativa di quanto abbiamo visto finora, a beneficio sia dell'umanità che della biodiversità.

Allora, cosa intendo dire?

Immagina i fiumi alterati, che abbiamo incanalato e circondato con dighe. I problemi che sorgono da questi corsi d'acqua possono avere conseguenze gravi. In modo simile, se il livello del mare continua a salire prima della diga della costa del Mare del Nord, si materializzano gli stessi rischi. È come la situazione instabile appena prima del crollo di una diga in montagna. Non possiamo semplicemente eliminare tutte le dighe della costa del Mare del Nord; ci sono anche risorse infrastrutturali da proteggere dietro queste barriere.

Quale potrebbe essere una soluzione praticabile?

Lo spazio tra la diga costiera anteriore e posteriore sta crescendo, e i costi economici e ambientali per la protezione costiera in un periodo di 100 anniAlla fine meriteranno di essere considerati. C'è tempo ora per esplorare idee praticabili e sostenibili. Queste potrebbero comportare il concedere al mare una zona controllata e forse altri concetti innovativi ancora da esplorare. La nostra ricerca nel Mare del Nord unisce scienziati delle discipline della geologia, dell'ecologia e della modellazione. perhaps this case study can serve as a template for other coastal regions, sparking a discourse about sustainable options. I turisti tendono ad affollarsi nel Mare Wadden durante l'estate e con le estati torrride nel sud, questo numero è probabile che cresca. Di conseguenza, dobbiamo riflettere su come intendiamo conservare questo prezioso ecosistema marino per il futuro. Questo obiettivo offre prospettive che potrebbero favorire sia la natura che l'umanità a lungo termine.

Christian Buschbaum ha parlato con Solveig Bach

Il Alfred Wegener Institute, noto per i suoi significativi contributi alla ricerca marina, ha condotto studi sul Mare Wadden per comprendere la sua unica biodiversità. Nonostante il Mare Wadden sia un habitat recentemente formato, i ricercatori dell'istituto hanno scoperto che le specie che vi vivono sono altamente resistenti e adattabili.

L'Alfred Wegener Institute sta attualmente lavorando su soluzioni sostenibili per garantire la sopravvivenza e il prosperare delle specie uniche del Mare Wadden di fronte all'aumento del livello del mare e all'interferenza umana.

Leggi anche: