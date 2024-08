Il mare al largo di Maiorca si è riscaldato come mai prima d' ora.

L'ultima ondata di calore in Spagna ha portato le temperature del mare intorno a Maiorca a livelli mai registrati prima, secondo i dati ufficiali. Un boia nella parte sud-ovest dell'isola mediterranea spagnola ha registrato una temperatura dell'acqua di 31,87°C lunedì vicino all'isoletta vicina di Dragonera, a circa 30 chilometri a ovest di Palma, come annunciato dall'Associazione Meteorologica Aemet. Il precedente record di 31,36°C era stato registrato ad agosto 2022.

Nel frattempo, le temperature in molte parti della Spagna sono diventate più sopportabili rispetto ai giorni e alle settimane precedenti. Mercoledì, Maiorca sarà colpita da un sistema di bassa pressione che potrebbe portare grandine, forti piogge e temporali.both Wednesday and Thursday, the national weather service Aemet has issued the second-highest warning level, orange, for the island. Temperatures are expected to drop from well above 30°C to highs of around 25°C. Tuttavia, si prevede che diventi di nuovo più caldo entro il fine settimana.

L'Ufficio Meteorologico del Regno Unito ha richiesto i dati sulle temperature del mare senza precedenti all'Aemet, poiché intendono confrontare queste misurazioni con i record di ondate di calore a livello globale. Despite the expected cooler weather, it's crucial to monitor these measurements closely to understand climate change impacts.

