Il marchio italiano di gioielli Veschetti dà un tocco di modernità a "la dolce vita".

In vista dell'esposizione di Doha di quest'anno, Laura Veschetti ha parlato con la CNN di come diffondere l'estetica italiana attraverso l'alta gioielleria.

CNN: Dove cerca l'ispirazione?

Laura Veschetti: Ci ispiriamo alla bellezza italiana. Siamo un'azienda familiare - abbiamo iniziato nel '49 - e nostro padre ci ha insegnato a vedere la bellezza in tutto ciò che ci circonda prima di insegnarci a creare gioielli.

Guardiamo anche al passato, ispirandoci ai gioielli vintage di grandi gioiellieri come Cartier, Van Cleef & Arpels e Bulgari, per esempio. Cerchiamo di trasmettere l'ispirazione alle signore della nostra epoca.

Che tipo di gioielli e quanti ne indossa lei stessa?

Cerco di indossarne il più possibile, ma ovviamente non tutti insieme. Cerco di cambiare spesso (i miei pezzi), a seconda del mio umore, del mio vestito.

Di quale pezzo non potrebbe fare a meno?

Indosso sempre un anello con diamante marquise. È importante, ma posso indossarlo in ogni situazione. Posso indossarlo con le scarpe da tennis.

Come spera che si senta chi indossa uno dei suoi pezzi?

Penso che le donne che si ispirano ai nostri gioielli si sentano molto a loro agio con i gioielli che indossano. Possono indossare i nostri gioielli in qualsiasi momento della giornata. Anche se ci sono alcuni (pezzi) molto importanti, sono davvero molto portabili.

(Le donne) dovrebbero sentirsi molto sicure di sé e belle come lo erano prima di indossare i nostri gioielli.

Da quale epoca siete maggiormente influenzati?

Ci ispiriamo agli anni '60 e '70, quando in Italia c'era la dolce vita e tutto era rivolto alla bellezza del Paese: l'eleganza, le persone vestite molto bene, le feste. Le nostre donne sono donne che possono lavorare tutti i giorni, ma essere principesse la sera".

Che cosa hanno le pietre preziose che attraggono così tante culture nel tempo?

Sono dei simboli. Innanzitutto sono simboli di bellezza, ma anche di ricchezza. Sono una sorta di status symbol.

Descriverebbe la creazione di gioielli come un'arte o un mestiere?

Per i nostri gioielli si tratta di un mix tra le due cose, perché produciamo tutto a mano. Noi (i designer) prendiamo ispirazione, ma poi è il lavoro dell'uomo che realizza i gioielli.

Chi, in vita o in morte, vorreste che indossasse i vostri gioielli?

Sicuramente nostra madre, che è venuta a mancare. È soprattutto lei che ci ha trasmesso questa forte passione, e senza passione non si può fare nulla.

Qual è il tema che secondo lei l'industria della gioielleria deve prendere più seriamente?

Penso che tutti noi dobbiamo essere responsabili di ciò che vendiamo, soprattutto per quanto riguarda le pietre. C'è una forte storia dietro ogni pietra, quindi, di sicuro, facciamo del nostro meglio per non scegliere pietre insanguinate.

Quickfire: Oro o argento?

Sicuramente oro. Adoro il colore caldo dell'oro.

Diamanti o perle?

Diamanti per sempre.

Minimalismo o massimalismo?

Massimalismo.

Contemporaneo o vintage?

Stile vintage con un mood contemporaneo.

Questa intervista fa parte di una serie di profili di gioiellieri che espongono alla Doha Jewellery and Watches Exhibition diquest'anno , in programma dal 21 al 28 febbraio 2018.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com