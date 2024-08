Il Mar Mediterraneo subì un processo di evaporazione quasi totale.

In un'epoca risalente a oltre cinque milioni di anni fa, il Mar Mediterraneo ha subito una drastica trasformazione. Le acque del mare sono diventate sempre più salate, portando alla morte di innumerevoli specie di piante e animali. Soltanto circa l'undici percento delle specie native della zona è sopravvissuto a questa crisi salina, come riportato da un team di ricerca sulla rivista "Science". Ci sono voluti impressionanti 1,7 milioni di anni perché la biodiversità tornasse dopo che l'acqua dolce ha ricominciato a fluire nel bacino.

Oggi, l'unico passaggio tra l'Atlantico e il Mediterraneo è lo Stretto di Gibilterra, un canale stretto che consente all'acqua dolce di fluire nel Mediterraneo più salato. Secondo le teorie attuali, questo passaggio si è chiuso circa 6 milioni di anni fa a causa dello spostamento della mantellina terrestre. Questo spostamento ha causato significativi cambiamenti di salinità e temperatura nel Mediterraneo circa 7,6 milioni di anni fa.

Un Mare Desolato

Senza l'afflusso d'acqua dall'Atlantico, il Mediterraneo è gradualmente evaporato, con i fiumi come il Nilo e l'Ebro incapaci di mantenere il livello dell'acqua. Ciò ha portato all'accumulo di uno strato di sale spesso un chilometro sotto il mare, come riportato da un team guidato da Konstantina Agiadi dell'Università di Vienna.

Per esplorare l'impatto di questi cambiamenti estremi sulla vita del Mediterraneo, i ricercatori hanno analizzato i fossili dei paesi costieri e i nuclei di sedimenti deep-sea che avevano tra 12 e 3,6 milioni di anni.

Un Incubatore di Estinzione

Dopo la Crisis Salina Messiniana, come riportato nello studio, due terzi delle specie del Mediterraneo sono state sterminate. I coralli delle regioni tropicali sono periti e solo 86 delle originali 779 specie specifiche del Mediterraneo sono sopravvissute. I ricercatori sono ancora incerti su come queste specie superstiti siano riuscite a farlo.

Appena l'Atlantico è tornato a fluire nel bacino circa 5,33 milioni di anni fa, le specie non autoctone hanno ripreso i loro habitat. Squali bianchi e delfini hanno iniziato ad abitare il Mediterraneo.

Con sorpresa, il recupero dell'ecosistema ha richiesto un tempo insolitamente lungo, come riportato dal team guidato da Agiadi. L'attuale schema di biodiversità in diminuzione da ovest a est persiste ancora nel Mediterraneo. La biodiversità del Mediterraneo è insolitamente alta per le sue dimensioni a causa delle molte specie uniche della regione.

Un Deserto Salino Ostile

Il paleontologo e biologo evoluzionista Thomas Halliday descrive la situazione nel suo libro "Urwelten". Man mano che l'acqua si ritirava, la regione del Mediterraneo si è formata in isole che sono diventate montagne. Si sono create valli fino a quattro chilometri sotto il livello del mare e la temperatura massima dell'aria in queste valli in una giornata estiva calda poteva raggiungere fino a 80 gradi Celsius - 25 gradi in più della temperatura più alta mai registrata nella moderna Valle della Morte moderna.

Sul fondo del bacino del Mediterraneo, si sono formati strati di gesso e cloruro di sodio fino a tre chilometri di spessore in alcune aree. L'acqua dell'Atlantico è tornata a fluire nel bacino occidentale e in seguito il bacino orientale è stato riempito - potenzialmente attraverso la "cascata più potente che la Terra abbia mai visto".

Una Cascata di Superlativi?

Si stima che questa cascata fosse alta 1500 metri, con l'acqua che scorreva sulla scogliera a velocità prossime ai 250 km/h e si trasformava in nebbia prima di raggiungere il fondo. Nonostante questo diluvio costante che alzava il Mediterraneo orientale di un metro ogni due e mezzo ore, ci sono voluti più di un anno per riempire il Mediterraneo orientale, separando Malta, Gozo, Sicilia dall'Africa e Italia, e trasformando Gargano in un'isola nuovamente.

Depositi di Sale

Nel corso della storia della Terra, i movimenti della crosta terrestre hanno portato all'isolamento di diverse aree marine dagli oceani e alla formazione di enormi depositi di sale, come riportato dai ricercatori guidati da Agiadi. Questi giganti salini, costituiti da migliaia di chilometri cubi, sono stati trovati in diverse località, tra cui l'Australia, la Siberia, il Medio Oriente e altrove. L'estrazione del sale in queste aree è stata praticata sin dall'antichità, come nella miniera di Hallstatt in Austria e nella miniera di sale di Khewra in Pakistan.

Lo studio scientifico della Crisis Salina Messiniana ha portato alla scoperta di uno strato di sale spesso un chilometro sotto il Mar Mediterraneo. Lo studio, pubblicato in diverse riviste accademiche, ha riportato l'estinzione di due terzi delle specie del Mediterraneo dopo la crisi.

