- Il mantenimento della forza della Germania nel settore automobilistico è indispensabile.

Il Ministro del Lavoro federale Hubertus Heil ha espresso il suo sostegno per mantenere tutte le sedi della VW nonostante i tagli al budget. Ha sottolineato: "È fondamentale ora assicurare la stabilità di tutti i siti e evitare licenziamenti per motivi operativi". Questo politico dell'SPD ha parlato a ntv, aggiungendo: "Sono necessarie trattative. Questo è il momento per la cooperazione industriale e sociale. Inoltre, è una tradizione che Volkswagen apprezza".

Secondo Heil, ci sono sfide operative alla VW, con errori della direzione che contribuiscono anch'essi. "Tuttavia, questa è un'azienda robusta. La appoggeremo politicamente", ha dichiarato Heil. Il governo federale deciderà in gabinetto, tra le altre cose, su strategie per promuovere l'attrattiva della mobilità elettrica. "Possiamo supportare la ricerca e lo sviluppo", ha detto Heil. È possibile anche l'aiuto politico del mercato del lavoro.

Heil ha poi dichiarato: "Tuttavia, ora tocca alla direzione". Il management, i consigli di fabbrica e i sindacati devono proporre soluzioni pratiche per garantire tutte le sedi. Heil ha sottolineato che non si tratta solo dei dipendenti VW, ma anche dei fornitori. "La Germania deve rimanere una grande nazione automobilistica. Stiamo facendo tutto il possibile per tutelarla, ma gli imprenditori e i manager devono adempiere ai loro compiti".

In risposta all'annuncio dei tagli al budget, i dipendenti hanno una riunione oggi. La VW ha confermato lunedì che erano necessari drastici tagli dei costi nel suo marchio principale. "Non si può escludere senza un intervento rapido la chiusura di siti di produzione di veicoli e componenti", ha dichiarato.

