- Il mandato del leader dell'ICE proibito sta per finire.

Con meno di un giorno dal termine di un decreto di espulsione di due settimane, è incerto se Mohammed Hadi Mofatteh, figura di spicco del Centro Islamico di Amburgo (IZH), etichettato come radicale e bandito, abbia lasciato la Germania. Secondo quanto dichiarato da una portavoce del Ministero dell'Interno all'agenzia di stampa tedesca, la Polizia Federale non ha ancora inviato un documento di attraversamento del confine all'Ufficio Immigrazione di Amburgo. Tuttavia, ciò potrebbe ancora avvenire con un ritardo.

Entro le 23:59 del 11 settembre, secondo il decreto di espulsione emesso a fine agosto, Mofatteh avrebbe dovuto trasferirsi altrove. In caso contrario, sarà costretto a lasciare la Germania a proprie spese e l'ingresso sarà proibito, come dichiarato dal Ministero dell'Interno. Potrebbe anche rischiare di trascorrere fino a tre anni in prigione nel caso in cui tentasse di rientrare.

"Se la partenza non viene effettuata in tempo o se non viene dimostrata una partenza corretta, tale persona verrà inserita nel sistema dei ricercati per il divieto di ingresso e l'arresto", ha dichiarato la portavoce. Nel frattempo, un eventuale appello di Mofatteh contro il decreto di espulsione non era stato ancora ricevuto dal Tribunale Amministrativo di Amburgo fino a martedì, secondo un portavoce.

L'Iran valuta ulteriori chiusure di istituzioni tedesche

Il Ministro dell'Interno tedesco Nancy Faeser (SPD) ha proibito l'IZH il 24 luglio come "prominente hub di propaganda iraniana in Europa" - insieme a cinque organizzazioni affiliate. Tutti i beni e le strutture sono stati sequestrati in una retata a livello nazionale. Da allora, la Moschea Blu dell'IZH sull' Outer Alster ad Amburgo è stata chiusa.

Il divieto dell'IZH ha scatenato tensioni diplomatiche. Il governo iraniano ha convocato l'ambasciatore tedesco e ha chiuso l'Istituto Tedesco di Lingua (DSIT) a Tehran tre settimane fa, in risposta diretta.

Data l'imminente scadenza dell'espulsione di Mofatteh, sono seguite ulteriori escalation: sono state segnalate "violazioni da parte di altre istituzioni tedesche", ha detto il portavoce della Giustizia Asghar Dschahangir. "Le azioni verranno rivelate in seguito".

Negli ultimi anni, le relazioni tra Tehran e Berlino si sono deteriorate. various German nationals, some of whom also hold Iranian citizenship, languish in Iranian prisons. In early 2023, the German-Iranian Djamshid Sharmahd was sentenced to death on terrorism accusations.

Mofatteh visto come emissario del Leader Supremo

Secondo le dichiarazioni dell'IZH, Mofatteh serve come massimo guru spirituale dei sciiti in Europa, esclusa la Gran Bretagna. Secondo l'Ufficio per la Protezione della Costituzione di Amburgo, egli risponde al Leader Supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali Chamenei, e lo rappresenta in Germania. "Mofatteh è un esperto rappresentante del regime attuale a Tehran. La sua famiglia è profondamente radicata nell'élite statale-religiosa dell'Iran", afferma l'ultima relazione dell'Ufficio di Stato di Amburgo su di lui. Ha guidato l'IZH dal 2018.

