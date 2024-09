- Il mandato del leader dell'ICE proibito sta per concludersi.

Con il passare dei giorni prima della sua partenza obbligatoria, si vocifera che Mohammed Hadi Mofatteh, capo del Centro Islamico di Amburgo (IZH), etichettato come estremista e bandito, abbia già lasciato la Germania. Alle 14:00 di martedì, non era stato inviato alcun "conferma di attraversamento del confine" all'ufficio immigrazione di Amburgo da parte della polizia federale, come ha riferito un portavoce del ministero dell'interno all'agenzia stampa tedesca. Tuttavia, una partenza tardiva è ancora possibile.

Secondo il decreto di espulsione emesso a fine agosto, Mofatteh era tenuto a lasciare la Germania entro le 12:00 del 11 settembre. In caso contrario, potrebbe essere sottoposto a una deportazione coatta a proprie spese in Iran e gli sarebbe vietato l'ingresso in Germania. Inoltre, potrebbe rischiare una pena detentiva fino a tre anni se disobbedisse.

Mofatteh è considerato l'emissario del Leader Supremo dell'Iran

La ministra federale dell'interno tedesca Nancy Faeser (SPD) ha proibito l'IZH il 24 luglio, definendolo "un importante hub di propaganda iraniana in Europa". Sono state bandite anche cinque organizzazioni affiliate al centro. Durante una retata su scala nazionale, sono stati sequestrati tutti i beni e le strutture. Da allora, la Moschea Blu gestita dall'IZH sull'Alster esterno ad Amburgo ha anche sospeso le operazioni.

Secondo le dichiarazioni dell'IZH, Mofatteh serve come guida spirituale di livello più alto per i sciiti europei, esclusi quelli del Regno Unito. Secondo la protezione costituzionale di Amburgo, egli è vincolato agli ordini del Leader Supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, e viene visto come suo rappresentante in Germania. "Mofatteh è un rappresentante abilmente addestrato del regime attuale a Tehran. La sua famiglia è profondamente radicata nell'élite religiosa-statale dell'Iran", recita l'ultimo rapporto della protezione costituzionale dell'ufficio statale di Amburgo su di lui. Ha lavorato con l'IZH dal 2018.

