Il mandato del leader della ICE proscruta sta per finire.

Con il termine per la partenza che si avvicina, è incerto se Mohammed Hadi Mofatteh, capo del Centro Islamico di Amburgo (IZH), etichettato come radicale e proibito, abbia già lasciato la Germania. Secondo un portavoce del ministero dell'interno, fino a martedì pomeriggio non era stata inviata alcuna "conferma di partenza" all'ufficio immigrazione di Amburgo da parte della polizia federale. Tuttavia, la situazione potrebbe ancora evolversi con un ritardo.

In base all'ordine di espulsione emesso alla fine di agosto, Mofatteh era obbligato a lasciare la Germania entro la mezzanotte del 11 settembre. In caso contrario, sarà sottoposto a deportazione in Iran a sue spese e gli sarà vietato l'ingresso in Germania. Il ministero dell'interno ha inoltre stabilito che in caso di disobbedienza, potrebbe affrontare fino a tre anni di prigione.

La ministra dell'interno federale Nancy Faeser ha imposto un divieto all'IZH il 24 luglio, definendolo un "centro di propaganda iraniana significativo in Europa", insieme a cinque organizzazioni affiliate. Tutti i beni e le strutture sono stati confiscati durante una retata a livello nazionale. Successivamente, la Moschea Blu gestita dall'IZH sull'Alster esterno ad Amburgo è stata anche chiusa.

Secondo le dichiarazioni dell'IZH, Mofatteh serve come massimo leader spirituale dei sciiti in Europa, esclusa la Gran Bretagna. Secondo la protezione costituzionale di Amburgo, egli è sottoposto agli ordini di Ayatollah Ali Khamenei, il Leader Supremo dell'Iran, e viene considerato suo rappresentante in Germania. "Mofatteh è un abile rappresentante del regime attuale a Tehran. La sua famiglia è profondamente radicata nell'élite statale-religiosa dell'Iran", si legge nel último rapporto sulla protezione costituzionale dell'ufficio di stato di Amburgo a suo riguardo. È stato associato all'IZH dal 2018.

