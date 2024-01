Il Manchester United subisce una sconfitta per 2-0 contro il rivale Manchester City, mentre cresce la pressione sul manager Ole Gunnar Solskjaer

Entrambe le reti della partita - un autogol del difensore Eric Bailly, prima che Bernardo Silva trasformasse un cross allo scoccare del primo tempo - sono arrivate nel primo tempo, aumentando la pressione sul manager dello United Ole Gunnar Solskjaer.

Con questo risultato il City sale al secondo posto in classifica, mentre lo United, che ha vinto solo una delle ultime sei partite di Premier League, rimane quinto.

"Hanno giocato bene, ovviamente, non ti danno opportunità di conquistare la palla, quindi un po' di lode va fatta a loro", ha detto Solskjaer a Sky Sports.

"Ma noi non eravamo al nostro livello e gli standard devono essere aumentati".

Visitate CNN.com/sport per altre notizie, video e servizi.

Il City è passato in vantaggio dopo soli sette minuti, quando Bailly ha deviato un cross di Joao Cancelo nella porta dello United.

L'occasione migliore per pareggiare è arrivata al 26', quando Cristiano Ronaldo ha parato un potente tiro al volo di Ederson, ma è stato il City a dominare il primo tempo, con Gabriel Jesus e Cancelo che hanno parato i tiri di de Gea.

Ma il portiere dello United non è riuscito a trattenere il tiro di Bernardo Silva su cross di Cancelo poco prima dell'intervallo, quando il City ha raddoppiato il vantaggio.

Lo United ha introdotto Jadon Sancho nel secondo tempo, che è iniziato in modo più equilibrato rispetto al primo.

LEGGI: Il Barcellona nomina la leggenda del club Xavi come nuovo allenatore

Tuttavia, il vantaggio del City non è mai stato minacciato, mentre la squadra di Pep Guardiola ha dominato il possesso palla.

Phil Foden e John Stones hanno avuto entrambe le occasioni per aggiungere un terzo gol nei 10 minuti finali, ma il punteggio è rimasto di 2-0 al fischio finale.

"Credo che oggi abbiamo fatto la partita della vita", ha dichiarato Foden a Sky Sports. "Tutto è andato per il verso giusto: tanto possesso e tante occasioni. Abbiamo dominato dall'inizio alla fine, il che è ovviamente molto positivo".

L'ultima sconfitta dello United in campionato arriva due settimane dopo l'umiliante 5-0 inflittogli dal Liverpool, dopo la vittoria per 3-0 contro il Tottenham Hotspur e il pareggio per 2-2 contro l'Atalanta in Champions League.

Ma nonostante i recenti risultati, Solskjaer ha dichiarato di non sentirsi in debito di tempo come manager dello United.

"Ho sempre una buona comunicazione con il club, che è molto aperto e onesto sulla situazione", ha aggiunto.

"Lavoro per il Man United, voglio il meglio per il Man United e ovviamente, finché sarò qui, voglio fare il possibile per migliorare la situazione".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com