Il Manchester United pareggia con il Liverpool grazie al rigore di Fernandes contro il Villa

Il 15° gol stagionale di Fernandes ha risolto un incontro di Capodanno di alta qualità, dopo che Bertrand Traore aveva annullato l'apertura del primo tempo di Anthony Martial per la squadra di casa.

Il Liverpool è ancora in vantaggio sullo United per differenza reti, ma dopo un inizio di stagione stentato, la squadra di Ole Gunnar Solskjær è stata protagonista di una serie impressionante in campionato.

Con la terza vittoria consecutiva in casa e sette vittorie nelle ultime nove, lo United ha conquistato la vetta del campionato, occupando la posizione più alta a fine anno dall'ultima stagione di Alex Ferguson, nel 2012-13, quando i Red Devils vinsero per l'ultima volta il titolo inglese.

Solskjær si è rallegrato della vittoria, ma ha sminuito le possibilità di titolo della sua squadra.

"Siamo all'inizio della stagione e non dobbiamo lasciarci trasportare troppo dai tre punti", ha detto a Sky Sports.

"Siamo migliorati e stiamo migliorando in campionato e la stagione sarà molto combattuta, quindi dobbiamo solo continuare a lavorare e migliorare come squadra".

Con Jack Grealish a tirare le fila, il Villa, così vicino alla retrocessione nella scorsa stagione, è una squadra trasformata in questa campagna. Ci è voluto un blocco geniale di Eric Bailly per negare al sostituto Keinan Davis il vantaggio dello United.

Il Villa rimane al sesto posto, a sette punti di distanza dai leader, ma con una partita in meno.

Il manager del Villa, Dean Smith, si è detto insoddisfatto della prestazione della sua squadra nel primo tempo, che ha visto lo United spingere il ritmo con Martial, Fernandes e Paul Pogba, prima che Martial portasse in vantaggio la squadra di casa poco prima dell'intervallo.

Pogba e Marcus Rashford hanno combinato a centrocampo per lanciare Aaron Wan-Bissaka, il cui cross è stato indirizzato sul palo vicino dal francese, al suo primo gol da calcio piazzato in questa stagione.

Il gol di John McGinn è stato il più vicino al gol del Villa nel primo tempo, ma il visitatore è stato il primo a colpire nel secondo tempo: un calcio di punizione veloce ha trovato Grealish che ha crossato per Bertrand Traore, che ha controllato con precisione e messo a segno il colpo.

Le due squadre sono rimaste in parità per soli tre minuti, quando Pogba è entrato in area e Douglas Luiz lo ha sgambettato con un leggero tocco da dietro.

L'arbitro Michael Oliver ha indicato il punto, ma c'è stato bisogno di un ulteriore controllo dell'assistente arbitrale per confermare il rigore.

Smith ha dichiarato a fine partita di ritenere che la decisione fosse sbagliata, ma Fernandes non ha commesso alcun errore nel parare il rigore al portiere del Villa Emiliano Martinez, il suo 11° gol in campionato in questa campagna.

All'inizio della partita, Pogba non è riuscito a trasformare un tiro da distanza ravvicinata, Fernandes è stato fermato sulla traversa e Rashford è andato fuori di poco dal successivo calcio d'angolo.

Anche il Villa si è fatto pericoloso: Tyrone Mings ha colpito di testa da una punizione di Grealish, mentre Anwar El Ghazi è stato fermato da un'uscita in extremis di Wan-Bissaka.

L'eroismo di Bailly lo ha visto circondato dai compagni di squadra prima del fischio finale, con lo United che si è tenuto stretto tre punti preziosi.

La spinta del West Ham

In precedenza, il West Ham ha messo fine alla recente serie di successi dell'Everton con una vittoria per 1-0 a Goodison Park grazie a un gol in extremis di Tomas Soucek.

Soucek ha dato seguito a un tiro di Aaron Cresswell deviato e ha segnato il suo quinto gol stagionale all'86° minuto, superando Jordan Pickford.

Le occasioni da gol al Goodison sono state poche e poco significative, con un solo tiro a bersaglio nel primo tempo, mentre il secondo tempo ha offerto poco di più in termini di spettacolo.

L'occasione migliore è capitata a Pablo Fornals del West Ham, che però ha tirato debolmente di testa da buona posizione.

Il colombiano James Rodriguez è entrato come sostituto nel secondo tempo dopo un infortunio, ma non è stato in grado di innescare la rinascita dei padroni di casa, prima che gli Hammers facessero il salto di qualità.

Il capo del West Ham David Moyes ha ottenuto la sua prima vittoria contro la squadra che ha diretto in passato, mentre l'Everton di Carlo Ancelotti è rimasto al quarto posto, a quattro punti dalla vetta.

"Un lavoro davvero buono e professionale", ha dichiarato Moyes, elogiando la sua squadra per aver concluso così bene una serie di tre partite su sei.

Incertezza sul Covid

Nel frattempo, l'attuale crisi del Covid-19 potrebbe avere un impatto sulle partite di domenica, con il manager del Manchester City Pep Guardiola che ha rivelato che sarà privo di cinque giocatori per il previsto scontro chiave con il Chelsea.

Il giorno di Natale il City ha comunicato che c'erano quattro casi positivi nel club, tra cui Kyle Walker e Gabriel Jesus, causando il rinvio a breve termine della partita di lunedì con l'Everton.

Ulteriori test hanno rivelato altri casi positivi, tra cui altri tre membri della squadra la cui identità non è stata rivelata.

Anche la partita del Fulham contro il Burnley, squadra in difficoltà, è in dubbio e si attendono i risultati di ulteriori test sulla squadra.

Il derby londinese di mercoledì contro il Tottenham Hotspur è stato annullato con poco preavviso, una decisione definita "non professionale" dal capo degli Spurs Jose Mourinho, mentre preparava la sua squadra per la partita casalinga contro il Leeds United di sabato.

LaPremier League ha dovuto affrontare le richieste di una "pausa del circuito" a causa dell'aumento dei test positivi , ma finora ha insistito sul fatto che la stagione deve procedere come previsto.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com