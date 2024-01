Il Manchester United mette fine alla striscia di vittorie del Manchester City che durava da 21 partite

Un gol di Bruno Fernandes e un raro colpo del difensore Luke Shaw sono stati sufficienti per dare alla squadra di Ole Gunnar Solskjaer un'iniezione di fiducia nel derby.

In questa partita di Premier League, il City non perdeva in tutte le competizioni dal 21 novembre e si trovava di fronte a uno United a corto di forma in base alle recenti prestazioni.

Tuttavia, gli ospiti hanno impiegato solo 101 secondi per passare in vantaggio grazie al calcio piazzato di Fernandes, il 16° gol stagionale del talismano in campionato. Lo United ha meritato i tre punti.

Nonostante la sconfitta, il City rimane a 11 punti in testa alla classifica, ma il risultato farà miracoli per le speranze dello United di assicurarsi il secondo posto.

"Abbiamo perso e questa sarà la notizia, ma la [vera] notizia sono le 21 vittorie di fila. Questa è la notizia", ha detto Pep Guardiola a Sky Sports dopo la partita. "Questo risultato ci aiuterà molto a capire quanto sia difficile".

"Ci sono ancora molte partite da giocare [...] dobbiamo ricominciare a vincere e la prossima partita abbiamo l'opportunità di farlo", ha detto Guardiola.

Il campionato non è uno sprint

Il City non perdeva in Premier League da 20 partite, quindi nessuno poteva aspettarsi la partenza perfetta dello United.

I padroni di casa non hanno avuto nulla da eccepire nemmeno sul rigore, con Anthony Martial che è stato sgambettato maldestramente da Gabriel Jesus.

Fernandes si è fatto avanti per schiacciare il suo rigore contro il portiere del City Ederson, che avrebbe potuto fare di meglio per tenerlo fuori dopo aver messo una mano forte dietro il tentativo.

Il pessimo inizio sembra innervosire il City, mentre gli attaccanti dello United si affollano per pressare alto il campo.

Luke Shaw avrebbe potuto facilmente raddoppiare il vantaggio della sua squadra qualche istante più tardi, ma ha trascinato il suo tiro dritto verso Ederson dopo che la palla gli si era presentata in area.

Dopo aver superato lo spavento iniziale con un solo gol subito, il City ha iniziato a stabilizzarsi e la partita ha seguito lo schema previsto.

La squadra di Guardiola ha iniziato a dominare il possesso palla, con lo United che si è seduto e ha tentato di sorprendere gli agguerriti rivali in contropiede, un piano che ha funzionato per Solskjaer poco dopo l'intervallo.

Dean Henderson, che sostituisce il portiere titolare David de Gea, lancia un lancio preciso per Shaw, che si avvicina al limite dell'area di rigore del City. Un rapido uno-due con Marcus Rashford ha dato spazio al terzino inglese per raddoppiare il vantaggio dello United.

Il secondo gol sembra mettere in crisi il City e gli United iniziano a dominare. Martial avrebbe dovuto fare 3-0 dopo aver sbagliato un semplice uno contro uno con Ederson.

Lo United, che ora è imbattuto da 22 partite di campionato in trasferta, è riuscito a mantenere il suo clean sheet nonostante un'intensa pressione finale.

"Il campionato non è uno sprint, perché se fosse stato uno sprint avremmo perso subito all'inizio della stagione perché abbiamo perso due partite", ha detto Fernandes a Sky Sports dopo la partita.

"È una maratona. Ci sono molte partite da affrontare. Dobbiamo fare del nostro meglio e non pensare agli altri, ma solo a noi e a vincere le nostre partite".

Liverpool in crisi

In Premier League, il Liverpool ha subito la sesta sconfitta consecutiva ad Anfield per mano del Fulham.

Il campione in carica è sembrato privo di fiducia, mentre gli avversari, che rischiano la retrocessione, hanno ottenuto una meritata vittoria per 1-0.

Jurgen Klopp ha effettuato sette cambi nella formazione iniziale nel tentativo di rinfrescare la squadra, ma ha assistito agli stessi problemi che hanno afflitto la sua squadra dall'inizio dell'anno.

Il gol è nato da un altro calo di concentrazione: Mario Lemina ha intercettato un Mohamed Salah in ritardo al limite dell'area di rigore del Liverpool prima di sparare il suo tiro nell'angolino della porta.

I padroni di casa, che restano settimi in classifica, non sono riusciti a riprendersi e sono apparsi ancora una volta disuniti e spuntati in attacco.

"Non abbiamo mai avuto uno slancio nella stagione, almeno in Premier League. Lo si vede", ha detto Klopp a Sky Sports dopo la partita.

"I ragazzi hanno ancora tutto, ma in questo momento non riescono a dimostrarlo", ha detto Klopp. "Sarebbe un capolavoro scoprire come cambiare le cose da un giorno all'altro".

