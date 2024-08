Il Manchester United inizia la sua campagna in Premier League con un trionfo, mentre la sua recluta brilla brillantemente al suo debutto.

Manchester United e Fulham hanno offerto una prestazione che non ha raggiunto le aspettative degli spettatori, ma United ha vinto con un importante 1-0 nella partita inaugurale.

Il match ha visto un barlume di emozione con l'esordiente della Premier League Joshua Zirkzee. Il 23enne ha sigillato il gol vittoria all'87', quando sembrava che il tempo stesse per scadere, assicurando la vittoria a United.

Zirkzee ha fatto il suo debutto con Manchester United venerdì, entrando in campo al 61', e il pubblico di Old Trafford è stato presto trattato con un contributo significativo dal loro ultimo acquisto.

Zirkzee, che ha rejoint Manchester United dal Bologna in luglio, ha sfruttato un cross di Alejandro Garnacho, guidando abilmente il pallone in rete per segnare il gol vittoria.

"Vincere qui nel mio primo match casalingo e segnare un gol...non c'è sensazione migliore", ha condiviso Zirkzee con Sky Sports dopo la partita.

"In fondo, abbiamo ottenuto la vittoria, è tutto ciò che volevamo, è ciò che i tifosi meritano. Avere questo in più...è semplicemente bellissimo."

"I non posso davvero mettere in parole, è solo una bellissima sensazione."

L'apertura della Premier League sembrava destinata a un pareggio a reti inviolate, poiché entrambe le squadre hanno lottato per creare opportunità durante il match.

Bruno Fernandes si è avvicinato di più per United, solo per essere fermato due volte dal portiere di Fulham Bernd Leno. Mason Mount ha anche avuto un'occasione per la squadra di casa, prima che Zirkzee sigillasse la vittoria con il suo tiro tardivo.

Manchester United ha concluso la precedente stagione della Premier League in una posizione inferiore all'ottava, ma ha concluso la campagna vittoriosa dopo aver vinto la FA Cup contro il rivale Manchester City.

La squadra di Erik ten Hag spera di portare questa spinta nella nuova stagione, desiderosa di costruire sui loro successi.

"Certo, devi vincere, soprattutto all'inizio della stagione. Le vittorie instillano fiducia e convinzione nella tua squadra", ha detto Ten Hag a NBC Sports dopo la partita.

"Ma il modo della nostra vittoria mi ha fatto piacere. Non tutto è ancora perfetto, ma da qui possiamo svilupparci e migliorare."

Inaugurazione della Premier League

Sabato, uno dei favoriti della stagione inizia la sua campagna.

L'Arsenal, che ha ottenuto il secondo posto nella stagione precedente, si confronta con i Wolverhampton Wanderers in casa.

Con l'ambizione di spezzare il dominio del Manchester City, l'Arsenal deve sfruttare la sua partita inaugurale per creare una solida base.

Il Liverpool inizia anche la sua stagione sabato, affrontando la squadra promossa di fresco Ipswich nel suo primo match di campionato dopo la partenza di Jürgen Klopp.

Il nuovo allenatore Arne Slot fa il suo debutto ufficiale e mira a un inizio forte, desideroso di lasciare il suo segno ad Anfield.

Il Manchester City, che ha conquistato quattro titoli consecutivi della Premier League, affronterà il Chelsea domenica, iniziando la sua caccia a un quinto titolo senza precedenti.

