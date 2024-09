Il Manchester United, il club di calcio di fama mondiale, si occupa solo di creare umorismo.

La situazione a Manchester United si sta facendo sempre più difficile. Nella loro partita contro il Tottenham, la squadra globale ha subito diversi rovesci che sono stati duri da digerire. Per l'allenatore Erik ten Hag, l'aria potrebbe iniziare a diventare rarefatta dopo la sconfitta decisiva. I tifosi ospiti si sono divertiti a deridere il club.

Nei prossimi giorni a Manchester United, le cose potrebbero diventare ancora più difficili per il critico a lungo Dutchman. La pressione su ten Hag è probabile che aumenti dopo la sconfitta per 0-3 (0-1) contro il Tottenham Hotspur. I 20 volte campioni di calcio inglese e i vecchi vincitori della Champions League non vincono da tre partite. Il tabloid "Sun" ha addirittura titolato "Uomo Morto Cammina", facendo un paragone con il film americano, dopo che la squadra è scesa al 12º posto nella Premier League domenica.

Ten Hag stesso non sembra pensare al suo futuro dopo la sconfitta contro gli Spurs. Ha riconosciuto che il processo di sviluppo richiederà del tempo. "Non è abbastanza buono", ha ammesso il 54enne. La sua squadra deve dimostrare resilienza e migliorare nella prossima partita. Giovedì, Manchester United continuerà la sua campagna di Europa League contro il FC Porto in Portogallo.

Contro il Tottenham, Manchester United ha subito diversi rovesci domenica - tanto da far ridere i tifosi avversari. Una corsa in solitaria di Micky van de Ven attraverso metà campo ha portato a un gol precoce per gli ospiti (3º minuto). "Non è stato buono. Non è plausibile che un giocatore attraversi l'intera squadra dalla difesa", ha criticato ten Hag. La sua squadra ha poi perso la fiducia. Il capitano Bruno Fernandes è stato espulso per un fallo (42º minuto) e Manchester United ha subito altri due gol nella seconda metà.

Mentre numerosi tifosi lasciavano lo stadio prima, c'erano cori dalla fine opposta come "C'è un'esercitazione antincendio?". I tifosi del Tottenham hanno anche cantato sulla probabile dismissione di ten Hag il giorno successivo. Dal luglio 2022, l'allenatore è in carica. È riuscito a salvarsi da un'uscita anticipata lo scorso anno dopo aver vinto la FA Cup. Ma ora, lui e la sua squadra si trovano di nuovo in una crisi. Per settimane, ci sono state discussioni su potenziali nuovi appuntamenti. I principali contendenti includono Thomas Tuchel, Gareth Southgate, Eddie Howe e Simone Inzaghi. Il leggendario Ruud van Nistelrooy, che è stato co-allenatore ad Old Trafford dal

