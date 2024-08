Il Manchester City inizia il suo regno di campione della Premier League con un trionfo, grazie al gol di Erling Haaland.

Sorprendentemente, ma non troppo, è stato il superstar Erling Haaland a segnare la prima rete della squadra - il calciatore norvegese ha ora messo a segno 91 gol in 100 partite per il Manchester City.

Haaland ha superato con disinvoltura la difesa del Chelsea, trovando elegantemente la rete con un tocco di classe sopra il portiere avanzato, dando ai visitatori un vantaggio iniziale al 18º minuto.

Mateo Kovačić ha infine sigillato la vittoria all'84º minuto, segnando da lontano, mentre il City è riuscito a conquistare la vittoria nonostante qualche difficoltà in più del solito.

Il tecnico del City, Pep Guardiola, ha elogiato la sua squadra, descrivendosi "onorato e privilegiato" nel poter allenare un simile talento. Ha inoltre paragonato le prodezze di Haaland ai due più grandi del calcio.

"Stiamo parlando di numeri che rivaleggiano con quelli di Messi e Ronaldo", ha detto Guardiola dopo la partita. "In termini di numeri, è a quel livello. Non so come faccia. Segnare 91 gol in 100 partite nella Premier League, in questo paese, è senza precedenti".

Haaland è stato un po' più contenuto durante alcune parti della partita, ma quando chiamato in causa, ha risposto presente. La sua prima rete della stagione ha mostrato la sua natura imbattibile, unendo forza bruta con precisione clinicala sotto porta.

Dopo aver superato il difensore Marc Cucurella, Haaland ha usato il braccio destro per scrollarsi di dosso lo spagnolo prima di alzare la palla sopra il portiere avversario Robert Sánchez.

A differenza di molti dei suoi compagni, Haaland ha trascorso una tranquilla pré-stagione, evitando gli impegni internazionali e concentrandosi sul recupero della forma a Manchester.

"Io mi sento meglio che mai", ha detto Haaland alla Premier League dopo la partita di domenica, inviando un messaggio gelido alla sua concorrenza.

Mentre i tifosi del City si godono la gioia della vittoria iniziale della nuova stagione, i tifosi del Chelsea potrebbero essere preoccupati per la direzione della loro squadra.

Il club di Londra sembra essere in uno stato di confusione e ha lasciato molti perplessi con le sue spese folli nel mercato delle trattative.

Il Chelsea ha più di 40 giocatori sotto contratto in una prima squadra ingrossata, causando frizioni nello spogliatoio tra i giocatori e il nuovo allenatore Enzo Maresca.

Il ala del Chelsea, Raheem Sterling, è stato sorprendentemente escluso dalla squadra per la prima partita della stagione, portando il suo club a emanare un comunicato stampa in cui si chiede "chiarezza sulla situazione".

Maresca cercherà di stabilire la calma e l'unità nella sua squadra prima della prossima partita contro i Wolves domenica.

Nel frattempo, il City punterà a mantenere la sua striscia di imbattibilità quando affronterà il neo-promosso Ipswich Town sabato.

