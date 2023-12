Il Manchester City, in crisi di Covid, vince sul Chelsea in difficoltà

La squadra di Pep Guardiola ha avuto un inizio di campagna elettorale incerto per i suoi standard, non aiutato dai recenti test positivi per il coronavirus tra i membri della squadra, con l'infortunato difensore Eric Garcia che è stato l'ultimo a soccombere.

Ma tutto questo è stato messo alle spalle con un primo tempo di grande intensità a Stamford Bridge, che ha lasciato il Chelsea di Frank Lampard in preda al panico.

I gol di Ilkay Gundogan, Phil Foden e Kevin De Bruyne hanno dato al City un cuscinetto vincente, con la squadra di casa incapace di impressionare più di tanto fino al gol di consolazione di Callum Hudson-Odoi.

Il City sale al quinto posto in classifica, a quattro punti dal leader Liverpool e dalla rivale Manchester United, con una partita in meno, mentre il Chelsea resta ottavo.

De Bruyne ha giocato in un ruolo centrale d'attacco a causa della rosa ridotta del City, con Gabriel Jesus tra i convocati dopo un test positivo.

De Bruyne ha dichiarato che si tratta di una vittoria importante contro una delle prime sei squadre riconosciute.

"Penso che sia importante vincere queste partite importanti e oggi abbiamo dimostrato di poterle vincere", ha detto il belga.

Guardiola si è detto soddisfatto della prestazione della sua squadra, che si è avvicinata nella corsa al titolo.

"Il modo in cui abbiamo vinto i campionati in passato è il modo in cui abbiamo giocato oggi", ha dichiarato a Sky Sports, sottolineando la prestazione di Foden.

"Può giocare davanti in tutte e quattro le posizioni; il modo in cui ci affidiamo a lui è incredibile", ha detto Guardiola.

Il Chelsea, invece, ha vinto solo una partita su sei e la quinta sconfitta in campionato mette in discussione l'allenatore Frank Lampard, subentrato a Stamford Bridge nell'estate del 2019.

I suoi ingenti acquisti di fine stagione non sono riusciti a fare scintille e Timo Werner ha dato prova di frustrazione, mentre la sua mancanza di gol continuava.

"Ci sono periodi di sofferenza che dobbiamo attraversare. Il primo tempo è stato doloroso per i giocatori", ha dichiarato Lampard a Sky Sports.

Il Chelsea ha avuto un inizio brillante, ma il buon lavoro è stato vanificato da due gol in rapida successione degli ospiti.

L'ottimo Gundogan ha colpito per primo al 18° minuto, girandosi con precisione e sparando a rete dal limite dell'area dopo un intelligente assist di Foden.

Tre minuti dopo è Foden a centrare il bersaglio, con un cross basso di De Bruyne che manda in tilt la difesa del Chelsea.

Poco prima dell'intervallo, Raheem Sterling è stato mandato via dopo un attacco del Chelsea.

Il suo tiro ha colpito il legno e De Bruyne ha controllato bene e segnato con un tiro basso.

Lampard ha effettuato dei cambi nel secondo tempo, ma due dei sostituti hanno combinato per un gol in extremis: Kai Havertz si è spinto in avanti per liberare Hudson-Odoi, che ha concluso bene.

Il Leicester affonda il Newcastle

In precedenza, il Leicester City ha avvicinato il terzo posto in classifica con una vittoria per 2-1 sul Newcastle, lasciando le Foxes a un punto dalla vetta dopo aver giocato una partita in più.

James Maddison ha sbloccato una situazione di stallo al 55° minuto, dopo un ottimo lavoro di Harvey Barnes e Jamie Vardy, che ha messo il pallone sulla sua traiettoria e ha segnato.

Youri Tielemans ha messo a segno un'ottima seconda rete, ma il primo gol del sostituto Andy Carroll con la maglia del Newcastle da 10 anni a questa parte ha dato vita a un finale nervoso per la squadra di Brendan Rodgers al St James' Park.

"Nel secondo tempo siamo rimasti forti in difesa. Una volta preso il primo gol, la partita si è aperta un po'. Negli ultimi 10 minuti è diventata una guerra", ha dichiarato a Sky Sports.

"La squadra è stata straordinaria per come ha affrontato gli impegni europei e di campionato. C'è ancora molta strada da fare, ma è un ottimo inizio per noi".

I rivali del Milan in testa alla classifica italiana

Anche gli altri principali campionati europei sono ripresi dopo la pausa festiva e il Milan ha mantenuto la vetta della Serie A con una vittoria per 2-0 sul Benevento, che si trova a metà classifica.

I rivali cittadini dell'Inter sono a un solo punto di distanza dopo la tripletta di Lautaro Martinez nel 6-2 rifilato al Crotone. Romelu Lukaku ha segnato il suo 50° gol per l'Inter.

In Germania, la macchina da gol Robert Lewandowski ha segnato due volte mentre il Bayern Monaco ha rimontato due gol di svantaggio per battere il Mainz 5-2 e salire in testa alla Bundesliga.

La potenza bavarese è a due punti di distanza dal secondo posto dell'RB Leipzig, vincitore per 1-0 sullo Stoccarda sabato.

Nella Liga, l'Atletico Madrid ha scavalcato i vicini del Real Madrid in vetta alla classifica grazie al gol di Luis Suarez al 90° minuto, che ha sconfitto l'Alaves (10 uomini) per 2-1.

L'Atletico è in vantaggio di due punti con due partite di anticipo sul Real campione in carica.

