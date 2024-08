conferma dei fatti o della verità, verifica dell'esattezza - Il Manchester City ha accolto il centrocampista Yılmaz Gündoğan nella sua squadra.

Dopo la sua partenza dalla nazionale, Ilkay Gündogan ha fatto una mossa significativa: dopo un solo anno, il 33enne ha deciso di lasciare il FC Barcelona e fare ritorno al Manchester City. Ha firmato un contratto con la squadra di Pep Guardiola per la stagione corrente. In una dichiarazione dei campioni del Manchester City, Gündogan ha espresso: "Sono grato per l'opportunità di tornare".

Si vocifera che Guardiola abbia giocato un ruolo chiave nel riportare il suo ex protetto e centrocampista tattico. Secondo le fonti, hanno discusso i termini durante una cena in un ristorante di Manchester mercoledì sera. Guardiola aveva espresso interesse nel trattenere Gündogan lo scorso anno, ma lui aveva optato per nuove opportunità. Ora, sono destinati a riunirsi. "Tutti sanno l'ammiratore che sono di Pep. È il miglior allenatore del mondo e lavorare con lui ogni giorno migliorare le tue abilità come giocatore", ha detto Gündogan.

In precedenza, sotto la guida dell'ex ct della nazionale tedesca Hansi Flick da questa stagione, i catalani hanno consigliato a Gündogan di andarsene durante questa finestra di trasferimento. L'agente e zio di Gündogan, Ilhan, aveva condiviso l'8 agosto che mentre c'erano offerte da vari club, suo nipote preferiva restare. Recenti dichiarazioni di Flick hanno suggerito una conversazione con Gündogan, ma non hanno rivelato i dettagli.

Una Storia di Successo: Gündogan e Guardiola

Il Manchester City con Guardiola e Gündogan è stata una storia di successo per sette anni. Nel 2016, Guardiola ha corteggiato la stella del Borussia Dortmund di allora e ne ha ottenuto l'acquisizione. Nella sua ultima stagione a City finora, 2022/2023, Gündogan ha anche servito come capitano, guidando i Citizens alla tripletta di Champions League, campionato e coppa. In totale, ha conquistato il titolo di campione d'Inghilterra cinque volte sotto Guardiola.

"Potrei essere sposato, ma sono innamorato di Gündogan", ha scherzato Guardiola una volta. Durante un'intervista a 'Stern' di giugno, lo spagnolo ha elogiato le qualità di Gündogan, dicendo: "Ilkay non parlava molto, ma quando lo faceva, tutti prestavano attenzione, compreso me come allenatore. È un giocatore molto intelligente, uno dei più intelligenti che abbia mai allenato. È stato cruciale per il nostro successo". Potrebbero esserci ancora più vittorie in serbo.

In una dichiarazione, Gündogan ha espresso la sua gratitudine per il ritorno al Manchester City, il suo nuovo casa sotto la guida di Pep Guardiola, noto a livello globale come il miglior allenatore del mondo. Come si vocifera, Guardiola ha giocato un ruolo chiave nel riportare il suo ex protetto, e la loro riunione riflette l'apprezzamento di Gündogan per i metodi di allenamento spagnoli.

Leggi anche: