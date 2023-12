Il Manchester City entra nella storia vincendo la Coppa del Mondo per Club

Dopo aver già vinto Premier League, Champions League, FA Cup e Supercoppa, la squadra di Pep Guardiola vanta ora cinque trofei in questo anno solare, diventando il primo club inglese a detenere tutti questi titoli contemporaneamente.

L'ultimo tassello del puzzle è arrivato in una serata molto intensa in Arabia Saudita, quando il Manchester City ha surclassato gli avversari brasiliani.

"Negli ultimi 12 mesi abbiamo dimostrato di essere la migliore squadra del mondo. I nostri risultati lo dimostrano e la costanza con cui siamo riusciti a farlo è stata incredibile", ha dichiarato il capitano del club Kyle Walker al termine della partita, secondo quanto riportato da Sky Sports.

"Vincere questi cinque trofei, per me i cinque più importanti a nostra disposizione, è incredibile. Sono molto orgoglioso di aver partecipato a tutto questo e posso dire onestamente che è un onore giocare al fianco di questi giocatori. Non potrei chiedere compagni di squadra migliori".

Al Manchester City sono bastati 40 secondi per passare in vantaggio.

Il terzino sinistro brasiliano Marcelo ha sbagliato un passaggio in apertura, lasciando libero Nathan Aké di tirare dalla distanza. Il tentativo del difensore è stato respinto dal palo, ma l'attaccante Julián Álvarez si è trovato al posto giusto per trasformare il rimbalzo in rete con il petto.

Il City ha continuato a mostrarsi pericoloso e ha raddoppiato il vantaggio prima dell'intervallo, dopo che il tentativo di cross di Phil Foden è stato deviato nella propria rete dal difensore del Fluminense Nino.

Lo stesso Foden è andato in gol al 72' con un tiro da distanza ravvicinata.

L'eliminazione è stata completata all'88', quando Álvarez ha coronato una prestazione brillante con una conclusione di precisione nell'angolo più lontano.

La difesa del City non è stata messa alla prova durante la partita, sottolineando il dominio della squadra in questo anno indimenticabile.

"Come manager, è la cosa di cui sono più orgoglioso: siamo sempre lì. Non importa quanto vinciamo, non importa quali trofei solleviamo, siamo di nuovo lì a lottare per il prossimo", ha dichiarato Guardiola al termine della partita, secondo quanto riportato da Sky Sports.

"Vincere il Treble è stato davvero speciale, ma vincere altri due trofei e ora detenere questi cinque titoli importanti dimostra la mentalità unica di questa squadra, del club e dei suoi tifosi.

"È qualcosa che nessun'altra squadra inglese ha mai raggiunto e ricorderemo sempre questo incredibile periodo trascorso insieme".

La partita si è conclusa con scene spiacevoli, con una rissa tra giocatori in campo dopo il fischio finale, ma sarà ricordata come un'altra serata di successo per il City.

Il campione torna in Inghilterra dove dovrà affrontare una difficile difesa del titolo in Premier League.

Attualmente si trova al quarto posto in classifica e affronterà l'Everton nel prossimo incontro di mercoledì.

Fonte: edition.cnn.com