Il Manchester City conferma l'accordo di massima per Erling Haaland del Borussia Dortmund

Sono mesi che si specula sul futuro del 21enne e nelle ultime settimane si sono moltiplicate le voci di un suo possibile trasferimento al City.

Martedì, un comunicato del City recitava: "Il Manchester City conferma di aver raggiunto un accordo di massima con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccante Erling Haaland al club il 1° luglio 2022".

"Il trasferimento resta subordinato alla definizione dei termini con il giocatore da parte del club".

Secondo quanto riferito, il City pagherà la clausola di rilascio del norvegese, pari a 60 milioni di euro (circa 63 milioni di dollari), ponendo fine alla ricerca di un attaccante da parte del campione dell'EPL dopo la partenza del capocannoniere Sergio Agüero la scorsa estate.

La notizia dell'imminente trasferimento di Haaland all'Etihad è preoccupante per i rivali del City, dato che la mancanza di incisività in avanti è stata una relativa debolezza per la squadra di Pep Guardiola in questa stagione, anche se il club è ancora in testa al campionato.

Il norvegese Haaland ha segnato 85 gol in 88 presenze con il Dortmund da quando è arrivato dal Red Bull Salisburgo nel gennaio 2020.

Ha avuto un inizio prolifico della sua carriera in Bundesliga - segnando una tripletta al suo debutto - e le speculazioni sul suo prossimo trasferimento lo hanno seguito durante i due anni e mezzo di permanenza in Germania.

L'attaccante seguirà le orme del padre, dopo che l'ex centrocampista Alf-Inge Haaland ha giocato per il City tra il 2000 e il 2003.

Nato nella città inglese di Leeds nel 2000, Haaland è cresciuto a Bryne, in Norvegia, e ha fatto carriera nelle giovanili della squadra di calcio della città.

Nel 2017 si è trasferito al Molde e due anni dopo si è unito al Salisburgo, esplodendo sulla scena mondiale con 29 gol in 27 partite, di cui otto in una fase a gironi della Champions League.

Fonte: edition.cnn.com