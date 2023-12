Il Manchester City compie un grande passo verso la difesa del titolo della Premier League inglese dopo aver battuto il Chelsea

È stato il talismano Kevin De Bruyne a fare la differenza con un bel tiro da fuori area dopo 70 minuti.

Il City ha vinto 12 partite di fila in campionato e sembra pronto a difendere il titolo della Premier League.

Il Chelsea resta al secondo posto, mentre il Liverpool è a un punto di distanza con due partite di anticipo. La squadra di Jurgen Klopp sembra ora l'unica a poter sfidare la difesa del titolo di Pep Guardiola.

"Non ci arrenderemo, ma se il Manchester City continuerà a vincere ogni partita, nessuno potrà fermarlo", ha detto il manager del Chelsea Thomas Tuchel dopo la partita.

Il momentum può cambiare

Il City è apparso impressionante per tutto il tempo, con i suoi giocatori più importanti, come De Bruyne e Raheem Sterling, che si sono presentati al meglio per la grande partita contro i rivali per il titolo.

Il Chelsea è sembrato passivo per gran parte della partita - non è riuscito a registrare un tiro in porta nel primo tempo - ma la squadra di Tuchel ha avuto le occasioni per conquistare i tre punti.

La migliore è stata quella di Romelu Lukaku, che ha visto il suo tiro a giro salvato brillantemente dal portiere Ederson con il punteggio ancora in parità.

Jack Grealish ha sprecato la migliore occasione del City nel primo tempo, ma De Bruyne si è salvato con uno splendido tiro dalla distanza a 20 minuti dalla fine.

"È bello segnare, era importante perché era l'unico. Sapevamo che se avessimo vinto avremmo aumentato il divario", ha dichiarato De Bruyne al termine della partita.

Mi sono liberato di N'Golo Kante al momento giusto, guardavo lo spazio e loro si stavano abbassando, ho trovato l'angolo e ha funzionato perfettamente".

"Ci siamo già trovati in questa situazione, le cose possono cambiare e il momento può cambiare. La squadra era concentrata su quello che potevamo fare oggi".

Il Liverpool ha l'opportunità di intaccare il vantaggio del City in testa alla classifica quando affronterà il Brentford domenica.

La squadra di Klopp avrà bisogno di un finale di stagione quasi perfetto per avere qualche possibilità di raggiungere il Manchester City.

"Se il Liverpool vince le partite che ha in mano sono otto punti, quindi il mio compito è quello di togliere dalla testa dei giocatori quello che la gente dirà", ha detto Guardiola quando gli è stato chiesto della corsa al titolo.

"Siamo più che soddisfatti, ma c'è molto lavoro da fare".

Fonte: edition.cnn.com