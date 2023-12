Il Manchester City centra la prima finale di Champions League dopo aver eliminato il Paris Saint-Germain

Con un vantaggio di 2-1 sul Paris Saint-Germain nella gara d'andata, il City ha dominato il ritorno martedì e Riyad Mahrez ha segnato una doppietta per conquistare la semifinale con una vittoria aggregata per 4-1.

La squadra della Premier League, sostenuta da ricchi proprietari, ha puntato per anni alla competizione più prestigiosa del calcio europeo e non è mai stata così vicina a essere incoronata campione.

Il City ha raggiunto le semifinali sotto l'ex manager Manuel Pellegrini, ma da quando Guardiola è salito al comando nel 2016, il club non è mai andato oltre i quarti di finale.

Mentre il successo europeo si è rivelato inafferrabile, Guardiola ha ottenuto molti successi nazionali - vincendo due titoli di Premier League - ma questa è la competizione su cui tutti gli associati al club hanno messo gli occhi.

"Quello che abbiamo fatto negli ultimi quattro anni è stato incredibile", ha detto Guardiola dopo la partita. La Champions League è la più difficile e arrivare in finale è stata la cosa più difficile da raggiungere per noi".

"Meritiamo di essere lì per tutto quello che abbiamo fatto al club negli ultimi quattro o cinque anni".

I soldi parlano

L'Abu Dhabi United Group (ADUG) ha acquistato il City nel 2008.

La società di investimento privata, di proprietà dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, ha speso 2,3 miliardi di dollari da allora al 2019.

"Voglio ringraziare gli ex giocatori che hanno contribuito a portarci a un altro livello: Joe Hart, Vincent Kompany e David Silva. Questo è merito loro, hanno contribuito a portarci a un altro livello", ha detto Guardiola, che da allenatore non vince la Champions League dal 2011.

Guardiola ha lasciato il Barca nel 2012, ma nei suoi tre anni con il Bayern Monaco e nelle sue prime quattro stagioni al City, non è riuscito a decifrare il codice per raggiungere la finale.

"Voglio anche ringraziare il proprietario, il presidente e il personale del club", ha aggiunto Guardiola. "Questo club riguarda tutte le persone che lavorano dietro le quinte, il personale di terra che lavora nell'intervallo, non è solo una questione di soldi. Se volete pensare questo, allora vi sbagliate".

I tifosi hanno accolto la squadra in modo enfatico quando il pullman è arrivato all'Etihad Stadium martedì sera e i giocatori hanno risposto di conseguenza.

Le scene di giubilo al fischio d'inizio hanno dimostrato quanto fosse importante per il City, con il difensore Oleksandr Zinchenko in lacrime sul campo.

I festeggiamenti sono proseguiti negli spogliatoi, con video sui social media che mostrano lo staff e i giocatori mentre cantano e ballano.

Il PSG non riesce a vincere

Il PSG, nel frattempo, si è fermato ancora una volta nella sua ricerca del primo trofeo di Champions League.

Come il City, i suoi proprietari hanno speso molti soldi per assicurarsi il titolo, ma i secondi classificati dell'anno scorso non sono riusciti a gestire le emozioni, finendo la partita di martedì in 10 uomini come era successo anche all'andata.

Con il pareggio che scivolava via, Angel Di Maria è stato espulso per un pugno su Fernandinho nel secondo tempo e il difensore Presnel Kimpembe è stato fortunato a cavarsela solo con un cartellino giallo dopo un pesante tackle su Gabriel Jesus.

Gli ospiti hanno dovuto iniziare con la stella Kylian Mbappe in panchina dopo che il francese si è infortunato al polpaccio, ma il manager Mauricio Pochettino non ha usato questa scusa.

"Non può essere una scusa, siamo una squadra", ha detto Pochettino dopo la partita. "Certo, è una sfortuna che non fosse pronto per aiutare la squadra, ma non è una scusa.

"Non possiamo usare questa scusa perché la prestazione della squadra è stata buona.

"Devo congratularmi con il Manchester City perché sta vivendo una stagione fantastica. Dopo sei o sette stagioni di lavoro, Pep sta facendo bene. Allo stesso tempo, ci sentiamo orgogliosi dei nostri giocatori e della nostra squadra".

Il City affronterà il Real Madrid o il Chelsea nella finale, in programma a Istanbul, in Turchia, il 29 maggio.

Fonte: edition.cnn.com