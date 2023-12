Il Manchester City batte l'Arsenal 5-0 e i Gunners precipitano in fondo alla Premier League

Ilkay Gundogan ha segnato nei primi dieci minuti della partita grazie a un cross del compagno di squadra Gabriel Jesus, mettendo un colpo di testa incontrastato davanti al portiere dell'Arsenal Bernd Leno per portare la sua squadra in vantaggio.

L'Arsenal ha continuato a perdere colpi per tutta la partita, con il difensore Cédric Soares che non è riuscito a liberare il pallone e ha dato all'avversario Ferrán Torres la possibilità di segnare al 12° minuto: è la prima volta che i Gunners subiscono due gol in una partita di Premier League dal dicembre 2017.

Le cose sono andate di male in peggio per l'Arsenal, visto che Granit Xhaka ha ricevuto un cartellino rosso a seguito di una maldestra sfida con João Cancelo.

Anche la stella inglese Jack Grealish, che ha firmato con il City dall'Aston Villa all'inizio del mese, ha sfruttato le carenze dell'Arsenal, superando con un dribbling Calum Chambers e mettendo Gabriel Jesus in condizione di segnare il terzo gol del City.

Torres e il centrocampista spagnolo Rodri hanno completato la vittoria della squadra con due gol nel secondo tempo, per il secondo 5-0 consecutivo del City.

Un inizio di stagione deludente

L'Arsenal ha recentemente lottato con un'impasse storica - in particolare perdendo contro il neopromosso Brentford per 2-0 nell'esordio stagionale - ma i Gunners non sono ancora riusciti a segnare in tre partite di campionato, continuando un periodo di forma molto negativo per la squadra del nord di Londra.

"Devo ringraziare i 3.000 tifosi che sono venuti qui oggi, perché in una giornata difficile come questa hanno dato il loro sostegno", ha dichiarato Mikel Arteta, manager dell'Arsenal, ad Arsenal Media dopo la partita.

"Venire qui, iniziare e competere bene e poi rimanere in 10 uomini è mentalmente molto impegnativo, quindi abbiamo dovuto gestire la partita al meglio", ha detto.

"Abbiamo subito altri due gol [dopo l'intervallo] e sono molto deluso", ha aggiunto.

Anche l'attaccante dell'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ha detto a BT Sport che "non sarà facile" per Arteta motivare la squadra dopo la partita di sabato.

"Sarà difficile, ma come ho detto siamo una squadra e dobbiamo restare uniti in questo momento. E come giocatori anziani, dobbiamo indicare la strada ai giovani. So che non sarà facile, ma cercheremo di dare il massimo", ha detto.

Parlando della prestazione della sua squadra, Aubameyang ha aggiunto: "Oggi non è bastato, e contro una squadra contro il City, 11 contro 11, devi correre dei rischi e devi essere coraggioso sulla palla, e oggi non lo siamo stati".

"E dopo, preso il cartellino rosso, è stata una partita completamente diversa, ma come ho detto questo non è sufficiente e tutti devono alzare il livello, guardarsi allo specchio e lavorare duramente come squadra e rimanere uniti. Questo è l'unico modo per andare avanti".

So che può fare il suo lavoro

Pep Guardiola, dirigente del Manchester City, ha dichiarato alla BBC Sport di essere convinto che Arteta "farà un lavoro eccellente".

Arteta era diventato un membro integrante dello staff tecnico di Pep Guardiola al Manchester City, vincendo sette trofei nei tre anni in cui è stato assistente del manager del club, prima di lasciare l'incarico per passare all'Arsenal nel 2019.

"Sa quanto gli voglio bene. Nei due o tre anni in cui è stato qui, è stato importante per quello che abbiamo costruito", ha detto Guardiola.

"Conosco la sua consapevolezza come manager e come leader, nel momento in cui tutti saranno tornati, farà un lavoro eccellente. Lo so perché lo conosco, so il lavoro che può fare", ha aggiunto.

Nonostante l'impressionante prestazione del suo club, Guardiola ha detto che il City deve "fare meglio".

"La prima volta che siamo arrivati nella metà campo dell'Arsenal abbiamo segnato. Nei primi 15-20 minuti abbiamo avuto problemi nella costruzione del gioco. Dopo il 2-0 e l'espulsione, il gioco è completamente diverso", ha detto.

"Siamo ancora in fase di miglioramento, come ho detto ai giocatori dopo la partita. È stato bello vincere oggi, ma dobbiamo migliorare".

La vittoria del City arriva mentre il City si appresta ad affrontare la stagione 2021/22 della Premier League senza un rinforzo in avanti, dopo due trasferimenti falliti per Harry Kane del Tottenham e per l'attaccante portoghese Cristiano Ronaldo, che sta per tornare al Manchester United dopo 12 anni di assenza dal club.

Guardiola ha dichiarato ai giornalisti in un'intervista pre-partita di non essere "frustrato" per i mancati trasferimenti del suo club, affermando che "ha una squadra eccezionale".

"È positivo che un giocatore come Cristiano Ronaldo sia tornato in Inghilterra per la Premier League, è una buona notizia".

L'Arsenal cercherà di rialzarsi sabato prossimo, quando affronterà il Norwich City, che si trova in fondo alla classifica.

Nel frattempo, il City, detentore del titolo, affronterà il Leicester City al King Power Stadium.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com