Il Manchester City batte il Newcastle e approfitta dello scivolone del Liverpool nella corsa al titolo

Ilfrustrante pareggio del Liverpool con il Tottenham Hotspur di sabato ha offerto al City l'opportunità di portarsi a tre punti dalla vetta con sole tre partite da giocare, e la squadra di Pep Guardiola non ha commesso errori con una prestazione scintillante all'Etihad Stadium.

L'apertura di Raheem Sterling ha placato i nervi dopo il crollo di mercoledì in semifinale contro il Real Madrid, che aveva visto il City - che sembrava avviato verso la seconda finale consecutiva - subire due gol all'ultimo respiro prima che Karim Benzema completasse la rimonta nei tempi supplementari.

I gol degli spagnoli Aymeric Laporte e Rodri contro il Newcastle sono stati seguiti da quelli tardivi di Phil Foden e Sterling, aggiungendo ulteriore lucentezza a un fine settimana quasi perfetto per il City, che manterrà la corona della Premier League con le vittorie su Wolves, West Ham e Aston Villa, indipendentemente dagli sforzi del Liverpool.

Nonostante la continua elusività della Champions League, un'altra vittoria in campionato segnerebbe la quarta in cinque anni per i Citizens e contemporaneamente metterebbe fine all'inseguimento del Liverpool di una quadrupletta senza precedenti.

Dopo una settimana tumultuosa, è stato un "pomeriggio perfetto" per Guardiola, la cui fiducia nella squadra dopo la sconfitta infrasettimanale non è mai venuta meno.

"Con quello che ha fatto questa squadra, avete qualche dubbio?". ha detto Guardiola a Sky Sport.

"Sono cinque anni che facciamo questo ogni tre giorni. Se alcuni dubitavano di noi non conoscevano questa squadra.

"È uno dei migliori gruppi che abbia mai allenato in vita mia", ha aggiunto.

Inizio sterling

L'inizio divertente ha visto entrambe le squadre sprecare ottime occasioni, prima che Sterling annullasse il colpo di testa di Joao Cancelo.

Con il suo 83° gol in campionato sotto Guardiola, il 27enne ha superato Sergio Agüero come miglior marcatore del club durante il mandato dell'allenatore spagnolo.

Dall'arrivo di Guardiola nel 2016, all'Etihad sono stati segnati molti bei gol, ma il secondo del City non è stato uno di questi.

Il portiere del Newcastle Martin Dubravka ha respinto il tiro di rimbalzo di Ilkay Gundogan sulla traiettoria di Ruben Dias; la sua successiva parata ha consegnato la palla a Laporte, che ha messo a segno il suo quarto gol stagionale in campionato.

I tifosi del City avrebbero potuto essere perdonati per non essersi accontentati di un vantaggio di due gol dopo il crollo di Madrid, ma mentre il possesso palla della squadra di casa si avvicinava al 70%, anche i più pessimisti si sono rilassati dopo che Rodri ha aggiunto il terzo gol.

Lo spagnolo è sfuggito al suo marcatore per colpire di testa il corner di De Bruyne e realizzare il suo terzo gol in campionato in altrettante partite. Per una squadra rinomata per i suoi passaggi fluidi, incredibilmente ha segnato il 20° gol stagionale su calcio piazzato in Premier League, secondo BBC Sport.

Lo spreco di Callum Wilson nell'uno contro uno ha aggravato una giornata deludente per gli ospiti, ma la stagione del Newcastle è ormai al sicuro dopo i timori iniziali di retrocessione.

Spinto dall'acquisizione del consorzio saudita-arabo in ottobre, le spese di gennaio hanno contribuito a far schizzare il club di Tyneside in alto in classifica, con un piazzamento nella parte alta della classifica ancora possibile.

I gol di Sterling e Foden negli ultimi istanti di gioco hanno permesso ai tifosi del City di godersi, questa volta, due reti in una partita.

"Abbiamo dimostrato la personalità che abbiamo dopo la sconfitta incredibile [contro il Madrid]", ha detto Rodri a Sky Sport.

"Ma il calcio è così, dobbiamo svegliarci perché bisogna rimanere concentrati sulla Premier League... siamo ancora in lotta. La personalità che abbiamo mostrato oggi è stata incredibile".

L'Arsenal si avvicina al ritorno in Champions League

Altrove, una doppietta di Eddie Nketiah ha assicurato all'Arsenal una vittoria cruciale per 2-1 contro il Leeds United nella sua corsa verso un posto in Champions League, aumentando i timori del Leeds per la retrocessione.

Nonostante abbia giocato in 10 uomini per oltre un'ora dopo il cartellino rosso di Luke Ayling nel primo tempo, il colpo di testa di Diego Llorente ha dato vita a un finale nervoso per l'Arsenal, quarto in classifica, che si presenta all'attesissimo derby di giovedì contro gli Spurs con quattro punti di vantaggio sui rivali del nord di Londra.

La sconfitta del Leeds ha fatto precipitare il club dello Yorkshire nella zona retrocessione, aggravata dalla vittoria dell'Everton sul Leicester per 2-1 che l'ha fatto uscire dalla zona retrocessione.

Il West Ham si è unito al Manchester City per riprendersi dalla delusione europea di metà settimana, battendo il già retrocesso Norwich per 4-0 e alleviando il dolore della sconfitta di giovedì in semifinale di Europa League contro l'Eintracht Francoforte.

