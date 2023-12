Il Manchester City batte il Liverpool e mantiene il contatto con l'Arsenal in vetta alla Premier League inglese

Sabato, all'Etihad Stadium, tre gol del City nel secondo tempo hanno assicurato una vittoria comoda e meritata alla squadra di casa contro una squadra che nelle stagioni precedenti era stata l'unica sfidante del City per il titolo del campionato.

Ma il Liverpool di questa stagione è ben lontano dall'annata delle ultime campagne e sembra che la squadra di Jurgen Klopp farà fatica a finire tra le prime quattro, cosa che i Reds dovranno fare per qualificarsi alla Champions League della prossima stagione.

Anche senza l'attaccante da 42 gol Erling Haaland, il City è stato prolifico, rispondendo all'apertura di Mohamed Salah al 17° minuto con i gol di Julián Álvarez, Kevin de Bruyne, Ilkay Gündogan e del brillante Jack Grealish.

Il City, due volte campione in carica del campionato, aveva bisogno di vincere per tenere il passo dell'Arsenal, leader del campionato. Anche i Gunners hanno ottenuto una vittoria convincente sabato, battendo il Leeds United per 4-1 e mantenendo un vantaggio di otto punti in testa alla classifica.

Se entrambe le squadre continueranno a comportarsi come stanno facendo, lo spareggio che potrebbe essere decisivo per la corsa al titolo sarà quello del 26 aprile all'Etihad, dopo il quale al City resteranno solo sei partite e all'Arsenal cinque.

Fonte: edition.cnn.com