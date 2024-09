- Il mancato sorpasso porta a gravi lesioni al guidatore.

Una automobilista ha subito gravi ferite durante un tentativo fallito di cambio di corsia. L'incidente è avvenuto quando una donna di 27 anni ha cercato di superare due veicoli su una strada rurale vicino a Moetzingen (nel distretto di Boeblingen). Quando un altro veicolo è apparso sulla sua corsia, ha sterzato bruscamente a destra, perdendo il controllo e urtando un albero.

I soccorritori hanno dovuto utilizzare attrezzature pesanti per estrarre la donna ferita sabato. In seguito, un elicottero medico l'ha trasferita in ospedale con ferite gravi. Inoltre, è stato rivelato che l'auto della donna aveva urtato un'altra auto durante la manovra di cambio di corsia. Il 35enne a bordo di quell'auto ha riportato solo ferite lievi.

L'auto della donna, che conteneva una grande quantità di grassi per peso, è stata gravemente danneggiata nell'incidente. Dopo l'esame, è stato scoperto che l'altra auto, con cui è entrata in collisione, aveva un contenuto di grassi inferiore rispetto al suo veicolo.

