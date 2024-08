- Il manager di Karlsruhe Eichner rimane ottimista sul fatto di assicurarsi un altro attaccante.

Nonostante un inizio promettente nella stagione in corso in 2. Bundesliga, l'allenatore del KSC Christian Eichner sta ancora spingendo per l'arrivo di un attaccante aggiuntivo. "I principali responsabili del nostro successo sono molto dinamici", ha detto l'allenatore del KSC prima della partita contro l'SV Elversberg (18:30/Sky). Spera ancora che la sua squadra possa accogliere il giocatore desiderato entro la fine della sessione di mercato del 30 agosto.

L'ex difensore della Bundesliga ha anche specificato il tipo di giocatore che cerca. "Abbiamo bisogno di qualcuno che possa contribuire alla squadra rapidamente", ha detto Eichner. "Qualcuno con esperienza, che abbia giocato diverse partite nella sua carriera. Magari qualcuno che conosca la posizione della rete".

Eichner non ha confermato apertamente le voci sull'interesse del KSC per Luca Pfeiffer del VfB Stuttgart della Bundesliga, ma non le ha nemmeno escluse. "Attualmente, non ci sarà alcuna revisione dei nomi o dei candidati dal mio lato", ha sottolineato. "Tali azioni raramente si rivelano utili per la situazione".

Ma non è solo in attacco che potrebbe esserci un cambiamento, ha suggerito Eichner. Ha anche menzionato un "difensore solido e alto" nella sua lista dei desideri.

Tuttavia, il KSC al momento non è in crisi di giocatori. Contro l'Elversberg, Eichner può ancora contare su tutti i suoi giocatori.

