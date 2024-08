La discussione verte sulla malattia pancreatica maligna. - Il manager di calcio Sven-Goran Eriksson è morto per complicazioni legate al cancro.

Leggendario allenatore svedese Sven-Göran Eriksson ci ha lasciati. L'ex-allenatore della nazionale inglese ha esalato l'ultimo respiro a 76 anni, dopo una lunga lotta contro il cancro, come confermato dal suo rappresentante svedese Bo Gustavsson all'agenzia stampa tedesca.

Nonostante la sua partenza, l'amore per il calcio continua a risuonare nell'eredità di Eriksson. In omaggio a Eriksson, molte partite di calcio in tutto il mondo hanno osservato un minuto di silenzio.

