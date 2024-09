Il manager dello Schalke Geraerts, seguendo Debakel, dichiara: "Non mi arrenderò".

Allenatore di Schalke, Karel Geraerts, mantiene la determinazione nonostante la frustrante sconfitta per 3-5 contro l'SV Darmstadt 98. "Sono uno sportivo. Non mi tiro indietro", ha dichiarato il 42enne, sotto pressione. "Vado avanti. È il mio approccio per domani, la prossima settimana, per tutta la mia carriera nel calcio".

Prima del rovesciamento del vantaggio di 3-0, circolavano voci sul futuro di Geraerts alla squadra di calcio di seconda divisione. Quando gli è stato chiesto se figure influenti come il direttore sportivo Ben Manga o la dirigenza lo sostenessero ancora, Geraerts ha risposto: "È un argomento per il direttore sportivo, la dirigenza o altri". La decisione se sarà in panchina per la prossima partita non spetta a lui. Lo Schalke ha raccolto solo quattro punti nelle prime sei partite della 2. Bundesliga.

Schalke: entra in azione la potenza di riserva

A causa di una serie di blackout di corrente allo stadio dello Schalke, gli spettatori che seguivano la partita di 2. Bundesliga tra il FC Schalke 04 e l'SV Darmstadt 98 (3-5) su Sky hanno perso due gol fondamentali. Hanno perso il vantaggio temporaneo di 3-0 con il gol di Ron Schallenberg nella prima metà (39° minuto) e in seguito l'egualizzazione del Darmstadt da parte di Isac Lidberg (56°).

Stando a quanto riferito dallo S04, "la potenza di riserva si attivava ogni volta, ma alcuni sistemi informatici dovevano essere riavviati". Ciò ha influito sulla trasmissione televisiva, tra le altre cose. La causa dei blackout di corrente non era ancora chiara.

"Allo Schalke, c'è stato un blackout, che ha interessato anche l'illuminazione. Il gol numero tre è stato segnato quando le luci si sono riaccese, ma le telecamere e la relativa trasmissione non funzionavano ancora". Sky si è scusata sulla piattaforma X, riconoscendo il blackout e ringraziando gli spettatori per la loro comprensione.

