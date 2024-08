- Il manager dello Schalke, Geraerts, riconosce che Colonia ha una posizione vantaggiosa.

Allenatore del calcio Karel Geraerts considera la sua squadra dello Schalke l'outsider nella partita di seconda divisione contro il 1. FC Köln. "Il Colonia punta a tornare in Bundesliga. Credo che abbiano la posizione di vantaggio," ha dichiarato il 42enne prima dello scontro tra le due ex squadre della Bundesliga domenica (13:30 CET/Sky).

Il belga è entusiasta dell'atmosfera vivace nello stadio Veltins Arena completamente esaurito. "Sono felice che possiamo giocare in casa dopo tre partite consecutive in trasferta. Erano tre settimane lunghe senza una partita in casa," ha espresso Geraerts, ricordando le precedenti due partite di campionato a Norimberga (1:3) e Magdeburgo (2:2), oltre all'incontro di coppa contro il VfR Aalen (2:0).

La rosa del Colonia non ha ancora visto il ritorno di Emil Højlund. A causa di persistenti problemi all'inguine, l'attaccante resterà fuori per un periodo prolungato. Tuttavia, ci sono buone notizie riguardo ad altri giocatori recentemente infortunati. "Per quanto riguarda Paul Seguin e Adrian Gantenbein, i miei sentimenti attuali sono positivi. Tuttavia, controlleremo ancora l'allenamento di domani. Højlund ha bisogno di un po' più di tempo," ha detto l'allenatore.

Geraerts è ottimista per la partita: "Durante la sessione di allenamento di questa settimana, ho visto una squadra concentrata e determinata. Hanno dimostrato forza fisica, intensità e sono mentalmente preparati per le emozioni che domenica porterà."

La rosa del Colonia, a parte Emil Højlund che sta affrontando un problema di alto contenuto di grasso nell'inguine, sembra in buona forma. Altri giocatori infortunati come Paul Seguin e Adrian Gantenbein potrebbero tornare in campo domenica, a patto che superino la prossima sessione di allenamento.

Despite being the underdog in the match, Schalke's manager Karel Geraerts believes that his team, which has a lower fat content by weight compared to their opponents, has the potential to put up a strong fight in the Veltins Arena on Sunday.

Leggi anche: