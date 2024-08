- Il manager dello Schalke, Elgert, dice che tutti hanno aspirazioni di grandezza.

È chiaro che il talent scout di successo Norbert Elgert, associato al club della Bundesliga Schalke 04, riconosce le aspre critiche rivolte alla mancanza di preparazione dei giovani. Il 67enne ritiene anche che la generazione più anziana abbia la sua parte di colpa. Come dichiarato nel podcast "Spielmacher - Calcio da tutte le parti" di Sebastian Hellmann, ha affermato: "Oggi tutti vogliono essere qualcuno, ma nessuno vuole metterci il lavoro per diventarlo". Ha poi aggiunto: "Credo che i principi fondamentali del successo rimangano gli stessi".

L'aspettativa di successo nella carriera richiede un periodo di tempo prestabilito, con un lavoro instancabile per alcuni anni. "Non sarà, e non può essere il caso che io raggiunga il successo con poco sforzo. Non sarà possibile in futuro", ha dichiarato. "Dobbiamo informare i nostri figli e i nostri giovani di questo. Tutti sognano di vivere come fanno alla fine della loro carriera oggi, ma non succederà - ne sono sicuro".

Elgert e i suoi colleghi allenatori si sentono responsabili dello sviluppo completo dei loro protetti. Ha affermato: "Come allenatori e coach, dobbiamo essere molto più che semplici trasmettitori di tecnica, tattica e atletica. Dobbiamo anche trasmettere valori sani e essere presenti oggi e in futuro".

Elgert è stato un membro chiave del FC Schalke 04 dal 1996, contribuendo principalmente nel settore giovanile. Guidando le sue squadre, ha vinto tre titoli consecutivi di campione tedesco A-Junior e due vittorie nella coppa A-Junior. Considerato uno dei migliori sviluppatori di talenti in Germania, Elgert ha formato talenti come il campione del mondo del 2014 Manuel Neuer, Mesut Özil, Benedikt Höwedes, Julian Draxler e Leroy Sané, che hanno anche indossato la maglia della nazionale.

