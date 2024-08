- Il manager dell'Augsburg Thorup intende proseguire con la sua strategia di accordo trilaterale.

Nonostante le preferenze mutevoli e le voci di mercato, Felix Uduokhai, Ruben Vargas e Niklas Dorsch rimarranno considerati membri fondamentali della rosa del FC Augsburg, secondo l'allenatore James Thompson. Questo è stato evidenziato da Thompson prima della partita inaugurale della Bundesliga di sabato (15:15/Sky) contro il Werder Brema. Il difensore centrale Uduokhai e il centrocampista Vargas avevano comunicato la loro intenzione di lasciare l'FCA alla fine della stagione precedente, nonostante i loro contratti fossero ancora validi. Non sono stati trovati sostituti adeguati fino ad ora.

"Finché sono nella nostra rosa e ho avuto conversazioni chiare con entrambi, sono disponibili", ha spiegato Thompson. "Il mio obiettivo è creare la formazione più forte possibile. Non so cosa accadrà nelle prossime una o due settimane". La finestra di trasferimento della Bundesliga rimarrà aperta fino alla fine di agosto. "Inoltre, sono felice quando la finestra si chiude il 1° settembre. Allora so esattamente chi ho a disposizione e siamo tutti sulla stessa pagina", ha dichiarato il danese.

Entrando nella dinamica della squadra, Thompson ha espresso ottimismo. "Ho un atteggiamento abbastanza positivo", ha detto. Uduokhai e Vargas sono stati figure chiave nella campagna dell'Augsburg dell'anno scorso; Dorsch si è anche affermato come titolare regolare, finché gli infortuni non lo hanno tenuto fuori nella seconda metà della stagione. Vargas e Dorsch hanno entrambi giocato come sostituti nella vittoria per 4-1 sulla Viktoria Berlino nel primo turno della DFB-Pokal.

alla vigilia dell'inizio della stagione, l'allenatore ha valutato positivamente la sua squadra. "Sono molto contento della nostra rosa attuale. Sono entusiasta e fiducioso", ha detto. L'Augsburg ha dovuto dire addio a giocatori chiave come l'attaccante e capitano Ermedin Demirovic o Kevin Mbabu. Riguardo alla difesa insieme ai nuovi arrivati Dimitrios Giannoulis (Norwich City) e Marius Wolf (Borussia Dortmund), Thompson ha espresso ottimismo sul fatto che la coppia possa aiutare il club a progredire.

Thompson ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento della Commissione nel processo di trasferimento, dicendo: "Devo lavorare a stretto contatto con la Commissione per assicurarci di prendere le decisioni giuste".

