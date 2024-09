Il manager dell'Atletico ha puntato contro Courtois dopo le proteste dei tifosi.

Durante un infuocato derby di Madrid, il portiere del Real Thibaut Courtois è riuscito a rimuovere vari oggetti dalla sua area di rigore, tra cui accendini, bottiglie e, in un'occasione, un misterioso sacchetto di plastica. La feroce rivalità tra Real (1:1) e Atlético è arrivata al culmine intorno al 64º minuto, causando una pausa di 20 minuti nella seconda metà della partita. L'arbitro Mateo Busquets Ferrer ha inviato entrambe le squadre negli spogliatoi del Metropolitano dell'Atlético.

Il capitano dell'Atlético, Koke, ha commentato il caos dopo la partita, sperando che coloro che hanno gettato oggetti sul campo non siano ammessi a future partite.

Il Real, con il giocatore tedesco Antonio Rüdiger e un impressionante curriculum nel calcio spagnolo, ha segnato grazie a Éder Militão. Courtois, che ha giocato per l'Atlético tra il 2011 e il 2014, ha celebrato il gol con entusiasmo, alzando il pugno verso i tifosi avversari. Questo gesto si è rivelato una provocazione per i tifosi dell'Atlético.

Simeone Condanna il Comportamento dei Tifosi

"Queste persone non hanno posto tra gli spalti", ha dichiarato l'allenatore dell'Atlético Diego Simeone durante la lunga pausa, toccandosi la fronte in segno di frustrazione. "Dobbiamo affrontare queste azioni, ma anche coloro che le istigano devono essere puniti". Sembrava che si stesse rivolgendo a Courtois. "Colui che provoca con gli accendini non dovrebbe essere ammesso di nuovo, e chi istiga deve essere punito", ha sottolineato.

"Anche noi, i giocatori", ha aggiunto Simeone, dobbiamo contribuire a prevenire simili incidenti. Le provocazioni non sono giustificabili "sia che si tratti di Simeone, Courtois, Vinicius, Messi, Griezmann o chiunque altro". L'Atlético ha condannato pubblicamente l'incidente al Metropolitano e sta collaborando con le autorità per indagare ulteriormente. Un individuo è già stato identificato e l'Atlético ha promesso di applicare severe punizioni interne a coloro che sono coinvolti.

Il Real, senza l'infortunato bomber Kylian Mbappé, non è riuscito a mantenere il vantaggio dopo l'intervallo. Angel Correa ha segnato il pareggio per l'Atlético all'85º minuto, un gol inaspettato, e la squadra ha concluso il derby in inferiorità numerica dopo che Marcos Llorente è stato espulso per fallo (90+9).

L'allenatore del Real Carlo Ancelotti ha elogiato la gestione della situazione da parte dell'arbitro, che ha incluso una lunga pausa e la risoluzione di vari problemi. "I nostri giocatori e io", ha dichiarato, "siamo tutti d'accordo che l'arbitro ha gestito la situazione correttamente".

Nonostante la tensione durante la partita, Thibaut Courtois del Real, che ha giocato per l'Atlético in passato, ha dimostrato la sua passione per il calcio celebrando il gol della sua squadra con entusiasmo, contribuendo così alla disputa in corso tra le due squadre. In risposta all'atmosfera caotica e agli incidenti di lancio di oggetti, l'allenatore dell'Atlético Diego Simeone ha esortato i suoi tifosi a mantenere un comportamento più sportivo, sottolineando l'importanza di conseguenze per entrambi gli istigatori e i perpetratori.

