- Il manager della TSG Matarazzo anticipa con ansia una "prova di fuoco".

Il capo di Hoffenheim, Matarazzo, è entusiasta per il loro primo viaggio in trasferta della stagione contro Frankfurt sabato (15:30 CET, in onda su Sky). "È un compito esaltante", ha dichiarato. Considera lo stadio di Frankfurt come "carico di tensione", in grado di spingere una squadra al limite. Ha sottolineato l'importanza della solidarietà tra la sua squadra per brillare a Frankfurt.

Hoffenheim è stato molto attivo sul mercato delle trasferte di recente, acquistando due difensori: Gendrey dalla squadra italiana di Serie A US Lecce e Hranac dalla squadra ceca della Viktoria Pilsen.

Matarazzo: Una squadra più grande fa la differenza

Matarazzo ha elogiato la squadra ingrandita, dicendo: "Adesso abbiamo una squadra decisamente più grande, che è sempre un vantaggio". Aveva precedentemente sottolineato le esigenze della squadra e i modelli di ruolo per determinate posizioni, e sente che queste sono state in parte soddisfatte.

Matarazzo ha mostrato sorpresa per la spesa consistente del club, commentando: "Non sono io a illuminarvi sui motivi e su come è successo".

Prima del loro incontro con Frankfurt, Hoffenheim attende con ansia il sorteggio della Europa League venerdì (13:00 CET). Tra i possibili avversari ci sono Manchester United e AS Roma. "È emozionante. Non vediamo l'ora", ha detto Matarazzo.

