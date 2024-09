- Il manager della Supercoppa di Magdeburgo è stato criticato per il programma impostato prematuramente.

Bennet Wiegert, allenatore capo di SC Magdeburg, ha espresso le sue critiche riguardo all'organizzazione della sfida di Supercoppa contro Füchse Berlin, disputata appena tre settimane dopo i Giochi Olimpici. "Era ovvio che questa partita fosse troppo presto per entrambe le squadre. Capisco le sfide della Bundesliga, ma non posso nascondere la mia insoddisfazione," ha dichiarato Wiegert dopo la sconfitta per 30:32 contro i vicecampioni.

Poco meno di una dozzina di giocatori delle squadre vincitrici erano stati parte dei Giochi Estivi. "Ancora portano quei ricordi nella loro testa," ha commentato Wiegert. "Dobbiamo concedere loro un po' di spazio, ma non abbiamo il lusso di decidere i tempi."

Jaron Siewert, allenatore di Füchse Berlin, ha espresso pensieri simili, vantando due campioni olimpici, Mathias Gidsel e Lasse Andersson, nella sua squadra. "Vincere un oro olimpico è un apice emotivo nella carriera che richiede tempo per essere assorbito. Non è qualcosa che si può fare in due settimane. È difficile tornare alla routine quotidiana e ritrovare la motivazione," ha osservato Siewert. Gidsel ha concordato, "È veramente difficile riprendere dopo le Olimpiadi. L'energia non c'è e la mente è a malapena a metà capacità."

Il calendario della lega di handball non ha considerato la fatica fisica e mentale dei giocatori delle squadre olimpiche vincitrici. Nonostante ciò, SC Magdeburg e Füchse Berlin, entrambe con promettenti medaglie olimpiche, hanno dovuto affrontarsi nella Supercoppa di handball.

