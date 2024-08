- Il manager del Mainz Henriksen condivide i suoi obiettivi di stagione: "Sono piuttosto poco eccitante"

Bo Henriksen, allenatore di Mainz 05, non ha ancora rivelato gli obiettivi della stagione in vista dell'inizio della Bundesliga. Con una risata, ha dichiarato: "Sono emozionante quanto la vernice che asciuga. Mi concentro solo sulla prossima partita". Lo ha detto durante la conferenza stampa pre-partita prima dell'incontro con il 1. FC Union Berlin sabato (15:30/Sky). Nonostante il tono scherzoso, Henriksen ha riconosciuto l'importanza di un buon inizio. "Poi possiamo concentrarci su altro".

L'incontro imminente presenta uno scontro inedito tra allenatori danesi, con Bo Svensson, ex giocatore di Mainz, anch'egli presente. Svensson ha allenato Mainz dal gennaio 2021 al novembre 2023 e ha indossato i colori del club dal 2007 al 2014. Henriksen ha ricordato Svensson, dicendo: "È un grande eroe qui". Tuttavia, ha ammesso che il loro rapporto non è molto personale. "L'ho affrontato in campo nella Superliga danese circa 25 o 30 anni fa".

Per quanto riguarda altri trasferimenti, Henriksen ha lasciato aperte le opzioni. Tutta la squadra è disponibile per l'esordio in campionato, come riferito dallo stesso Henriksen, con tutti i giocatori in forma e in allenamento. Se Mainz farà altri acquisti prima della chiusura del mercato delle trattative è ancora incerto. "Faremo una mossa solo se è vantaggiosa per noi", ha detto Henriksen. Si vocifera che Mainz sia interessata al centrocampista danese Nicolai Vallys del Brøndby IF.

