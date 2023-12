Il manager del Liverpool Jurgen Klopp si scaglia contro il Manchester United dopo una frustrante sconfitta

Il tedesco si è sentito frustrato dopo che alla sua squadra sono stati respinti due ricorsi per un rigore, mentre il Liverpool cercava il pareggio per annullare la geniale conclusione di Danny Ings al secondo minuto della partita.

L'attaccante Sadio Mane è stato apparentemente messo a terra da Kyle Walker-Peters nel secondo tempo e il difensore Jack Stephens ha toccato il pallone bloccando un tiro, ma né l'arbitro né il VAR hanno assegnato il calcio di rigore.

La sconfitta significa che il Liverpool può essere superato sia dal Manchester United che dal Manchester City in testa alla classifica della Premier League se entrambe le squadre vincono le partite che hanno in mano. Lo United si recherà dal campione in carica il 19 gennaio in quella che è sempre un'aspra rivalità.

Parlando dopo la partita, un frustrato Klopp ha paragonato il record di rigori della sua squadra con quello del Manchester United, che ha vinto la partita precedente dopo aver segnato da un calcio di rigore controverso.

"Non possiamo cambiare. Ho sentito dire che il Manchester United ha avuto più rigori in due anni di quanti ne abbia avuti io in cinque anni e mezzo. Non ho idea se sia colpa mia o come possa accadere", ha detto Klopp nella conferenza stampa post-partita.

"Ma non è una scusa per la prestazione. Non possiamo cambiarla, dobbiamo rispettare le decisioni. Ma possiamo cambiare la nostra prestazione. Questo è il nostro obiettivo ora".

Anche se i suoi commenti non sono fondati, allo United sono stati assegnati 32 rigori dall'inizio della stagione 2018/19 rispetto ai 17 del Liverpool.

Tuttavia, al Manchester United (6) è stato concesso solo un rigore in più rispetto al Liverpool in campionato in questa stagione ed entrambe le squadre hanno segnato la stessa quantità (5).

Lacrime di gioia

Nonostante abbia dominato il possesso palla per gran parte dell'incontro, la striscia di sconfitte del Liverpool si è allungata a tre partite e la squadra di Klopp sembra mancare del suo tocco clinico.

Il trio di testa, solitamente devastante, composto da Mane, Mohamed Salah e Roberto Firmino, è apparso fuori ritmo contro il Southampton, mentre i padroni di casa hanno effettuato un solo tiro in porta.

"Questi sono i nostri problemi", ha aggiunto Klopp. "Siamo preoccupati, ma i problemi del calcio si risolvono con il calcio ed è su questo che stiamo lavorando".

"Siamo consapevoli della situazione. Non siamo stupidi e dobbiamo mostrare una reazione".

Nonostante il Liverpool abbia dominato gran parte del possesso palla nel secondo tempo, il Southampton ha comunque meritato la vittoria.

Il manager Ralph Hasenhuttl si è inginocchiato e ha versato lacrime di gioia dopo il fischio d'inizio che ha assicurato tre punti molto importanti per la squadra della costa meridionale.

"Avevo le lacrime agli occhi per il vento!", ha scherzato Hasenhuttl con BBC Sport dopo la partita.

"Quando si vedono i nostri ragazzi lottare con tutto se stessi, mi rende davvero orgoglioso. Contro il Liverpool bisogna fare la partita perfetta e credo che noi l'abbiamo fatta".

